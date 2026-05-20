Hải quan phát hiện hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tại nhiều cửa khẩu

Ngày 20/5, Cục Hải quan cho biết, tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm lớn tại các cửa khẩu.

Cụ thể, ngày 18/5, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI và Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh đăng ký tờ khai ngày 17/5/2026 do có nghi vấn vi phạm trong khai báo hải quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa không khai báo hải quan, có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu Harley-Davidson.

Tang vật gồm 12.140 khăn vải các loại, 11.830 mũ và 960 khẩu trang, toàn bộ đều in, thêu chữ và logo Harley-Davidson thương hiệu nổi tiếng của Mỹ gắn với cộng đồng người chơi xe mô tô phân khối lớn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 12/5/2026, tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Tây Ninh), lực lượng hải quan phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xuất nhập khẩu Lộc Thành, phát hiện nhiều hàng hóa không khai báo và hàng nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 502/TB-BH ngày 11/5/2026 của Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp về việc tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát đối với lô hàng quá cảnh vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, các lực lượng chức năng đã kiểm tra thực tế container số CGHU1389235 thuộc tờ khai vận chuyển độc lập số 500622655711 đăng ký ngày 7/5/2026.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài các mặt hàng phù hợp khai báo, lực lượng hải quan phát hiện thêm 5 mục hàng hóa không khai báo gồm 306 sản phẩm như áo sơmi nam dài tay, lưỡi cưa đĩa, dây ruybăng trang trí, hộp phụ tùng xe máy và gương chiếu hậu xe máy.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 78 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas có dấu hiệu giả mạo, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Toàn bộ số hàng nghi vấn đã được đưa vào kho hàng tại bãi kiểm hóa tập trung của Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Cục Hải quan, kết quả đấu tranh cho thấy lực lượng hải quan đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo các cấp trong tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát địa bàn; qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng đã qua sử dụng trái phép qua biên giới./.

