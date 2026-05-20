Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và 23 bị can khác

Tối 20/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 24 bị can về nhiều tội danh.

Quán triệt Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội khóa XV và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã tập trung điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp," xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt là VTM) và các đơn vị có liên quan.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 bị can.

Trong đó, 16 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí," quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm Ngô Sỹ Hiếu; Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc VTM; Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM; Nguyễn Tuấn Long; Trần Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; Mai Văn Tinh; Đặng Thúc Kháng; Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng, nguyên thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS); Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc VNS; Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc VNS; Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO); Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng Giám đốc VTM; Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM; Nguyễn Chí Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO; Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO.

Hai bị can Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên VTM, bị khởi tố về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí," quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp," quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Trần Tuấn Dũng, thành viên Hội đồng thành viên VTM, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp," quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi," quy định tại khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, bị khởi tố về hai tội “Nhận hối lộ," quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp," quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM, bị khởi tố bổ sung về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp," quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước./.

Bắc Ninh khởi tố nguyên bí thư, trưởng thôn bán 16 thửa đất trái thẩm quyền Trong nhiệm kỳ 2011-2014, ông Đinh Đồng Phiên và Vũ Quang Phúc đã đưa ra chủ trương và thực hiện bán trái thẩm quyền tổng số 16 thửa đất, tổng diện tích 3.730m2 với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.