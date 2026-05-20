Khởi tố Trạm trưởng Kiểm lâm liên quan vụ nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Lời (sinh năm 1978), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu về tội “Môi giới hối lộ,” liên quan vụ việc nuôi nhốt, kinh doanh trái phép hàng trăm cá thể động vật hoang dã.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Kim Hà (sinh năm 1978, chủ hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Đưa hối lộ.”

Theo điều tra ban đầu, ngày 7/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra hộ kinh doanh do bà Hà làm chủ. Tuy nhiên, do được báo trước thông tin kiểm tra, bà Hà đã nhanh chóng di chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã khỏi địa điểm kinh doanh để đối phó lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện tại một kho cách cơ sở kinh doanh khoảng 20 m đang cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc.

Kết quả giám định xác định có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường. Toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh để cứu hộ, chăm sóc theo quy định.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Lời là người được cử tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để thông báo trước cho chủ cơ sở nhằm né tránh việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép, bà Hà còn liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc (sinh năm 1985, ngụ Đắk Lắk) đặt mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội. Bà Hà đồng thời nhờ Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã và nhiều lần đưa tiền để được hỗ trợ.

Ngày 16/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hà và Lời để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép cũng như hành vi cấp bảng kê lâm sản trái quy định pháp luật./.

