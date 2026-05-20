Bắt nhóm trộm “thú cưng” từng gây bức xúc cho người dân Đà Lạt

Chiều 20/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã bắt quả tang 2 đối tượng dùng vật dụng tự chế, công cụ hỗ trợ chuyên bắt trộm thú nuôi của người dân.

Trước đó nhiều tháng, trên địa bàn các phường, xã thuộc khu vực trung tâm Đà Lạt liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp vật nuôi với thủ đoạn liều lĩnh, manh động, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 20/5, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) phát hiện 2 đối tượng gồm Trương Minh Đạt (58 tuổi) và Phan Huy Khang (55 tuổi, đều trú Phường Xuân Hương - Đà Lạt) có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã theo dõi và bắt quả tang.

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện 9 cá thể vật nuôi (chủ yếu là chó), trong đó có 6 con còn sống và 3 con đã chết, cùng các vật dụng gồm thanh gỗ dạng súng tự chế gắn thanh kim loại, 1 bình ắc quy và máy kích điện, bình xịt hơi cay...

Đáng chú ý, cả 2 đối tượng đều đang trong diện quản lý của cơ quan Công an, đang điều trị ma túy bằng Methadone. Riêng Phan Huy Khang từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản.”

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã có quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trong quá trình truy bắt, Thiếu tá Từ Đức Tú, Phó trưởng Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã gặp chấn thương nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 20/5, Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên sĩ quan Công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết truy bắt tội phạm của Thiếu tá Từ Đức Tú cùng tập thể Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt; đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật nhằm răn đe và mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Từ Đức Tú, Phó Công an Phường Xuân Hương- Đà Lạt bị thương khi truy đuổi nhóm trộm thú nuôi. (Ảnh TTXVN phát)

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân dân bị mất cắp vật nuôi đến ngay trụ sở Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt (số 05 Hùng Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt) để trình báo, nhận dạng vật nuôi và phối hợp với cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý truy đuổi hay đối đầu trực tiếp với các đối tượng trên để bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình.

Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an phường, xã gần nhất để phối hợp điều tra, làm rõ.

Từ nhiều tháng qua, trên các diễn đàn mạng xã hội thông tin những hình ảnh, clip ghi lại tình trạng nhóm đối tượng dùng súng điện bắt trộm thú cưng, vật nuôi của các hộ dân, khách du lịch trên địa bàn khu vực Đà Lạt. Manh động hơn, có vụ việc các đối tượng trên ngang nhiên gây án trước mặt chủ vật nuôi khiến dư luận xã hội rất bức xúc.

Trước tình hình trên, Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhóm đối tượng trên./.

Tây Ninh liên tiếp triệt phá các vụ trộm chó sử dụng cả súng điện tự chế Khi phát hiện chó trên các tuyến đường lớn, Nguyễn Minh Trung sẽ hạ kính xe xuống và bắn, sau khi bắn trúng, Trung sẽ bước xuống đưa chó lên xe tẩu thoát.