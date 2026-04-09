Hưng Yên: Phá nhanh vụ trộm hiện vật tại chùa Nôm

Ngày 9/4, Công an xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá thành công nhóm đối tượng trộm cắp nhiều hiện vật tại chùa Nôm sau 1 ngày gây án.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn B (sinh năm 1999), Nguyễn Văn T (sinh năm 2002), Trần Mạnh L (sinh năm 1993), Lê Tiến T (sinh năm 1992) và Trịnh Đình K (sinh năm 1994), cùng trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận đơn trình báo từ trụ trì và Ban quản lý di tích lịch sử chùa Nôm về việc kẻ gian đột nhập, lấy cắp nhiều hiện vật bằng đá có giá trị.

Danh sách hiện vật bị mất trộm gồm: 1 bức tranh đá điêu khắc hình váy ô sa, 2 con nghê đá, 1 bát hương đá, cùng nhiều phiến đá chạm khắc rồng mây, búp sen, rồng và hổ đá.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn truy xét, đến ngày 5/4, lực lượng Công an đã triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ trộm cắp tại chùa Nôm.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng, gồm: 1 bức tranh đá điêu khắc họa tiết váy ô sa, 1 bát hương đá (lư đá), 2 phiến đá chạm khắc hình rồng mây, 2 búp sen đá và 1 con hổ đá.

Công an xã Đại Đồng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xác minh, truy tìm các vật chứng còn lại; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chùa Nôm được xây dựng từ thời Lý, có tên là "Linh Thông cổ tự" tọa lạc ở phía Đông Bắc của làng Nôm, thuộc xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên. Đây là ngôi chùa mang nhiều dấu ấn kiến trúc truyền thống lâu đời và được khởi sự từ rất sớm.

Qua nhiều thăng trầm của lịch sử, chùa Nôm còn lưu giữ được nhiều cổ vật, trong đó có hơn 100 pho tượng cổ và nhiều hiện vật khác như bia đá, chuông đồng, văn khắc và nhiều tư liệu quý./.

