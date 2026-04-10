Án chung thân cho Chủ tịch lập quy hoạch giả để bán đất “ảo”

Ngày 10/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Quân (sinh năm 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long - viết tắt là Công ty Thăng Long) trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt bị cáo Quân mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự), 10 năm tù về tội “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Quân là tù chung thân.

Vụ án này từng được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vào cuối năm 2025. Quá trình xét xử, Tòa đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ nguồn tiền bị cáo mua đất tại Thái Nguyên và một số nội dung khác.

Kết quả điều tra bổ sung làm rõ nguồn tiền bị cáo góp vốn mua đất tại Thái Nguyên là do tiền phạm tội mà có. Do vậy, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định giữ nguyên quan điểm truy tố theo bản Cáo trạng số 643/CT-VKS-P3 ban hành ngày 26/9/2025.

Theo cáo trạng, dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân (Trung tâm Tiến Xuân, tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Hòa Lạc, Hà Nội) do Công ty trách nhiệm hữu hạn BMC làm chủ đầu tư, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tuy nhiên, ngày 15/8/2010, bị cáo Quân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty trách nhiệm hữu hạn BMC để triển khai dự án.

Đến ngày 20/8/2011, Công ty trách nhiệm hữu hạn BMC đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Thăng Long.

Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án.

Tuy nhiên, bị cáo Quân vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 với nội dung thông tin gian dối, sai khác với bản đồ mà chủ đầu tư trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011, thông qua môi giới và tìm hiểu trên mạng Internet, các nhà đầu tư biết Công ty Thăng Long đã thực hiện rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án.

Khi tìm đến trụ sở công ty tại quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội), các nhà đầu tư được nhân viên kinh doanh của công ty giới thiệu căn cứ pháp lý và giá bán của các lô đất thuộc dự án.

Theo lời giới thiệu của nhân viên kinh doanh, đây là dự án xây dựng nhà ở để bán, được phân lô thành biệt thự liền kề, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, thời hạn sử dụng lâu dài.

Cơ quan tố tụng xác định từ ngày 28/9/2010 đến ngày 9/5/2011, bị cáo Quân đã chỉ đạo giám đốc Công ty Thăng Long ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 người bị hại (thực chất là ký hợp đồng để được mua đất dự án), thu số tiền gần 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Thăng Long còn ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty H.L. thu về gần 19 tỷ đồng.

Sau khi ký xong hợp đồng với những người bị hại, bị cáo không thực hiện như cam kết, không bàn giao được đất nhưng không trả lại tiền mà đã chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân. Tổng số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt được xác định là hơn 30,8 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Quân còn dùng một phần số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại để thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua diện tích gần 2.500m2 đất tại Thái Nguyên và nhờ người thân đứng tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

