Tráo vị trí đất để vay 5 tỷ đồng, bị cáo lĩnh 16 năm tù vì tội lừa đảo

Ngày 8/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tiến (sinh năm 1976, ở xã Nam Thụy Anh, Hưng Yên) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2015, vợ chồng Tiến ký hợp đồng tín dụng, vay vốn ngân hàng 5 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội, định giá tài sản là 6,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi ngân hàng giải ngân số tiền trên, vợ chồng Tiến không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Quá trình kiểm tra tài sản đảm bảo sau cho vay, ngân hàng phát hiện địa chỉ thửa đất trên không đúng. Thực tế, thửa đất mà ngân hàng nhận thế chấp nằm sâu trong ngõ với giá trị thẩm định lại chỉ có hơn 1,3 tỷ đồng.

Cụ thể, vào năm 2015, Tiến mua thửa đất ở sâu trong ngõ nói trên với giá thỏa thuận hơn 1,9 tỷ đồng. Thời điểm này, Tiến không đủ tiền mua đất nên Tiến hỏi thủ tục vay tiền ngân hàng.

Với mục đích vay được số tiền lớn hơn, Tiến đã nhờ người tìm mảnh đất khác ở mặt đường Lĩnh Nam và nhờ người này đưa cán bộ ngân hàng đến thẩm định đất.

Trong quá trình thẩm định, cán bộ ngân hàng đã đề xuất trong báo cáo thẩm định: “địa chỉ thực tế của tài sản và địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhau, cần bổ sung xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.”

Khoảng tháng 8/2015, cán bộ ngân hàng đến bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam để xin xác nhận địa chỉ thửa đất. Khi đó, cán bộ phường cho biết Ủy ban Nhân dân phường không cấp giấy xác nhận địa chỉ thực tế thửa đất.

Vào thời điểm này, ngân hàng không quy định về việc phải lấy xác nhận địa chỉ thửa đất nên cán bộ tín dụng lập báo cáo đánh giá, đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng và được phê duyệt.

Ngày 22/9/2015, ngân hàng giải ngân số tiền 5 tỷ đồng và số tiền này được chuyển cho Tiến. Bị cáo sử dụng số tiền trên để thanh toán tiền mua đất và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Tiến đã bỏ trốn vào miền Nam để làm ăn và lang thang ở nhiều nơi.

Đến năm 2019, ngân hàng làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tiến ra cơ quan công an. Ngân hàng yêu cầu xử lý Tiến theo quy định của pháp luật và yêu cầu Tiến trả lại số tiền 5 tỷ đồng đã vay.

Quá trình bỏ trốn, ngày 27/4/2023, Tiến bị Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ) xử phạt 15 triệu đồng về hành vi làm giả văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 9/8/2023, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ) xử phạt Tiến 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”./.

