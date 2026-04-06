Cần Thơ: Củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau

Ngày 6/4, thông tin từ Công an phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng từ 14-18 tuổi dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn khiến 4 người bị thương.

Vào lúc 0 giờ 30 phút, ngày 31/3, Công an phường Hưng Phú nhận được tin báo của người dân tại khu vực Khánh Bình, phường Hưng Phú xảy ra vụ nhiều đối tượng đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều đối tượng có liên quan, Ban Chỉ huy Công an phường Hưng Phú đã chỉ đạo triển khai lực lượng nhanh chóng đến hiện trường tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã mời 28 đối tượng có liên quan đến vụ đánh nhau về trụ sở Công an phường để phục vụ công tác điều tra, qua đó xác định 23 đối tượng trực tiếp tham gia đến vụ việc “Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.”

Điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định hai đối tượng chính trong vụ việc là Trần Đăng Khoa (sinh năm 2010), trú tại phường Cái Răng và Nguyễn Kha (sinh 2009) trú tại phường Hưng Phú.

Do mâu thuẫn cá nhân trên Facebook nên Khoa rủ bạn bè tổng cộng 15 người, hẹn Kha đánh nhau.

Đối tượng này cũng rủ 7 người khác tham gia ứng chiến. Hai nhóm chuẩn bị dao tự chế, vỏ chai bia để đánh nhau khiến 4 người bị thương. Lực lượng chức năng đã thu giữ 8 dao tự chế, 6 xe môtô các loại.

Qua xác minh nhân thân, hầu hết các đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi, chưa có tiền án tiền sự.

Trong số 23 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc chỉ có 3 em còn đi học, số còn lại đã bỏ học.

Mặc dù các đối tượng còn trong tuổi vị thành niên nhưng lại có hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, có sự sắp xếp chuẩn bị hung khí từ trước như: Dao tự chế, bom xăng, từ đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của người khác và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an phường Hưng Phú khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường phối hợp quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tụ tập băng nhóm, sử dụng mạng xã hội để kích động bạo lực.

Đối với thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập giải quyết mâu thuẫn, tránh để những xung đột nhỏ phát sinh thành hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả đáng tiếc ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của mỗi người./.

