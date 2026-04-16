Thành phố Hồ Chí Minh: Xây 48 nhà trái phép trên đất người khác để bán

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (57 tuổi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản," liên quan đến việc xây dựng hàng chục căn nhà trái phép trên đất người khác rồi chuyển nhượng cho nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, khu đất xảy ra vụ việc có diện tích hơn 6.400 m2 tại phường Tân Khánh, trước đây thuộc tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, do ông Trương Minh Ký đứng tên quyền sử dụng từ năm 1999.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2017, Lê Văn Hoàng cùng một số người đã chiếm dụng một phần diện tích khu đất, xây dựng nhà tạm trái phép. Mặc dù chủ đất đã khởi kiện và tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm thay đổi hiện trạng, song hoạt động xây dựng vẫn tiếp diễn.

Từ một số căn nhà cấp 4 ban đầu vào năm 2019, đến năm 2020, khu đất đã xuất hiện 25 căn nhà cùng 2 dãy phòng trọ xây dựng trái phép. Sau đó, số lượng công trình tiếp tục gia tăng, hình thành tổng cộng 48 căn nhà.

Đáng chú ý, trong quá trình tranh chấp, Lê Văn Hoàng đã khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất nhưng không được tòa án chấp nhận. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các công trình trên khu đất này.

Tháng 7/2024, Tòa án Nhân dân thành phố Tân Uyên (cũ) xét xử sơ thẩm đã tuyên buộc các bên liên quan tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho chủ sở hữu.

Đầu năm 2025, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, tòa án đã kiến nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Lê Văn Hoàng không đơn thuần là tranh chấp dân sự mà có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tổ chức xây dựng trái phép quy mô lớn trên đất của người khác nhằm trục lợi.

Vụ án đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

