Quảng Trị: Triệt phá đường dây “đổi sim” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 13/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Quang Trọng (sinh năm 2000, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1997, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Văn Kỷ (sinh năm 1995, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Hồ Đức Thế (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ bàn bạc thực hiện hành vi “đổi sim” nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại, từ đó kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết để nhận mã OTP, phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Trần Quang Trọng có nhiệm vụ thu thập thông tin khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, chuyển cho Lê Văn Kỷ thực hiện đổi sang các sim “trắng” đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, Kỷ thuê Hồ Đức Thế, là cộng tác viên của một nhà mạng, thực hiện chuyển đổi sim trái phép với giá 15 triệu đồng/sim.

Sau khi chiếm quyền sử dụng thuê bao, Trần Quang Trọng sử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng truy cập tài khoản ngân hàng, vượt qua các lớp bảo mật để chuyển tiền.

Số tiền chiếm đoạt được được chuyển cho Nguyễn Minh Thuận “rửa tiền” thông qua việc mua tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 đến tháng 3/2026, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, sau đó quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau. Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Ngày 30/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Để biểu dương thành tích trên, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn.

Thư khen nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa Công an địa phương và các đơn vị thuộc Bộ, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

