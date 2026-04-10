Xác minh vụ nữ tài xế GrabBike bị đánh gục tại Cầu Giấy

Tối 9/4, một vụ xô xát xảy ra trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) khiến một nữ tài xế GrabBike bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Bản tin 60s ngày 10/4/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xác minh nữ tài xế GrabBike bị đánh gục tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bộ Công Thương cảnh báo nguy cơ quá tải điện cục bộ khi xe điện tăng nhanh.

Cá voi nặng khoảng 2 tấn liên tục dạt vào bờ sau 3 lần ngư dân đẩy ra biển.

Công an vào cuộc xác minh vụ vở bài tập Tin học lớp 3 chứa đường link web đen.

Saudi Arabia, Iran nỗ lực kiểm soát khủng hoảng giữa xung đột.

Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Hezbollah.

Mỹ mở rộng mạng lưới kho dự trữ nhiên liệu quân sự ở Thái Bình Dương./.