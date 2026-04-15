Giá nhiên liệu bay tăng cao: Nghiên cứu giảm giá dịch vụ hàng không

Trước tác động từ cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông kéo theo biến động giá nhiên liệu bay tăng cao, Cục Hàng không Việt Nam thông tin, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã và đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá đối với một số dịch vụ hàng không do Nhà nước quy định khung giá.

Do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông gia tăng trở lại khi đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại, theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu ghi nhận xu hướng tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Diễn biến này đã làm gia tăng đáng kể lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó đẩy giá dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đồng loạt tăng.

Cục Hàng không Việt Nam dẫn chứng giá nhiên liệu hàng không tiếp tục tăng tại hầu hết các khu vực. Cụ thể, tại khu vực châu Á, giá nhiên liệu bay Jet A-1 (FOB Singapore) tăng lên khoảng 214-216 USD/thùng, tương đương mức tăng hơn 3 USD/thùng so với phiên trước; Hàn Quốc đạt khoảng 203,55 USD/thùng và khu vực Vùng Vịnh khoảng 205,20 USD/thùng.

Đối với khu vực Tây Bắc châu Âu, giá nhiên liệu hàng không đạt khoảng 192 USD/thùng, tăng hơn 10 USD/thùng so với phiên trước, trong khi khu vực Địa Trung Hải tăng lên khoảng 1.471 USD/tấn.

Trên thị trường dầu thô, giá duy trì ở mức cao khi WTI đạt khoảng 99,08 USD/thùng và Brent khoảng 99,36 USD/thùng, cho thấy xu hướng phục hồi sau các phiên giảm trước đó.

Để triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hàng không, tối ưu hóa hoạt động khai thác, ổn định và duy trì tối đa hoạt động hàng không trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu Jet A-1 và thực hiện theo Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, phía Cục Hàng không Việt Nam cho biết Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã và đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá đối với một số dịch vụ hàng không do Nhà nước quy định khung giá.

“Việc xây dựng phương án được thực hiện trên cơ sở rà soát tình hình khai thác thực tế tại các cảng hàng không, đồng thời xem xét mức độ tác động đến hoạt động khai thác dịch vụ,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận.

Song song đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng đã chủ động tối ưu hoá vùng trời, điều hành luồng không lưu linh hoạt và phối hợp làm việc với các nước trong khu vực để hỗ trợ các hãng hàng không lựa chọn các đường bay linh hoạt để tránh các khu vực tắc nghẽn thông qua việc phối hợp hiệp đồng với các cơ quan quân sự, các cơ sở quản lý luồng không lưu khu vực, từ đó giúp các hãng hàng không giảm chi phí nhiên liệu và chi phí khai thác trực tiếp trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị./.

Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ và ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo đó, các ngành cần khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất nhập khẩu năng lượng hợp lý; năng lượng được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

