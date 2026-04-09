Cục Hàng không: Nghiên cứu kỹ phương án tăng giá trần vé máy bay nội địa

Trước bối cảnh biến động giá nhiên liệu do ảnh hưởng từ xung đột chiến sự tại khu vực Trung Đông, Cục Hàng không Việt Nam đang triển khai các giải pháp hỗ trợ để các hãng hàng không Việt vượt qua thách thức.

Tại buổi họp báo thường kỳ năm 2026 vào chiều nay (ngày 9/4), theo ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, so với thời điểm đầu tháng Tư, khả năng huy động nguồn cung nhiên liệu máy bay Jet A-1 hiện đã có dấu hiệu tích cực hơn.

Theo cập nhật mới nhất từ các đơn vị cung ứng lớn có thể bảo đảm nhiên liệu phục vụ bay đến hết tháng Tư, đáp ứng dịp lễ đủ cho các hãng hàng không vận hành trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5/2026. Ngoài ra, các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu đã chủ động nhiều giải pháp, đang tiếp tục tìm kiếm đa dạng các kênh cung cấp, tăng cường dự trữ nhiên liệu nhằm hỗ trợ các hãng hàng không duy trì hiệu quả hoạt động.

Trước ảnh hưởng của biến động nhiên liệu, ông Cẩm cho biết về phía cơ quan quản lý Nhà nước, trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp. Trong đó, phương án điều chỉnh tăng mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa là một trong những phương án đang được Bộ Xây dựng xem xét, đánh giá.

Thực hiện và triển khai theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng hàng không, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, tìm phương án tối ưu, phù hợp nhất trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, lắng nghe ý kiến của các hãng hàng không, các cơ quan chuyên môn, dư luận về vấn đề này; đồng thời có sự cân nhắc, so sánh cẩn trọng tính khả thi giữa các phương án, các công cụ điều hành khác nhau, từ điều hành về giá, phí, phụ thu nhiên liệu…

“Thời gian ngắn tới, trên cơ sở đánh giá, Cục sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai các giải pháp hỗ trợ hiệu quả, vượt qua thách thức,” ông Cẩm nói.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong ba tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt hơn 24 triệu khách, tăng hơn 16% và hơn 392 nghìn tấn hàng hóa, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt hơn 10 triệu khách và hơn 56.000 tấn hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt gần 14 triệu khách, tăng hơn 19% và hơn 336.000 tấn hàng hóa, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Quý I/2026, các hãng hàng không Việt Nam cũng vận chuyển hơn 15 triệu khách, tăng gần 10%, trong đó vận chuyển nội địa đạt hơn 10 triệu khách, vận chuyển quốc tế đạt hơn 5 triệu khách.

"Nhìn chung sản lượng vận tải hàng không trong ba tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt gần 2,6 triệu khách và hơn 19.000 tấn hàng hóa,” đại diện Cục Hàng không thông tin thêm./.

Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ và ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo vệ môi trường sinh thái. Ngành năng lượng sẽ phát triển hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ, thông minh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tỷ lệ tiết kiệm năng lượng từ 8-10% và giảm phát thải khí nhà kính từ 15-35% so với kịch bản thông thường. Tầm nhìn đến năm 2045, ngành năng lượng Việt Nam phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

