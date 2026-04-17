Triển khai giai đoạn 2 cảng biển nước sâu lớn nhất khu vực Cái Mép-Thị Vải

Sáng 17/4, tại cụm cảng biển nước sâu Cái Mép-Thị Vải (phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh), Tập đoàn Gemadept phối hợp cùng đối tác chiến lược là Hãng tàu CMA CGM (Pháp) tổ chức Lễ động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink - giai đoạn 2.

Đây là dự án hạ tầng hàng hải trọng điểm nhằm nâng tầm vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của Việt Nam. Hiện tại, cảng nước sâu Gemalink là cảng container lớn nhất tại khu vực Cái Mép-Thị Vải.

Toàn bộ dự án cảng nước sâu Gemalink có quy mô 1.150m cầu cảng bến chính, tổng diện tích 93ha (gồm 71,6ha đất và 21,4ha mặt nước). Giai đoạn 1, dự án đã thi công và đưa vào sử dụng 800m cầu cảng chính cùng 190m cầu cảng khác; khai thác diện tích vùng đất cảng 33ha, tiếp nhận được tàu trọng tải đến 232.000 tấn.

Ở giai đoạn 2, doanh nghiệp sẽ đầu tư bổ sung cầu cảng chính dài 285m để tiếp nhận cỡ tàu 250.000DWT; cầu cảng thượng lưu dài 359m tiếp nhận cỡ tàu 150.000DWT, cầu cảng sà lan dài 390m tiếp nhận tàu/sà lan 5.661DWT; diện tích vùng đất 88,94ha, diện tích vùng nước 19,11ha... với tổng mức đầu tư gần 8.400 tỷ đồng.

Dự án Gemalink giai đoạn 2 dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào vận hành từ quý 4/2027. Sau khi hoàn tất, tổng công suất của toàn cảng sẽ nâng lên mức hơn 3 triệu TEU/năm, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng hóa mạnh mẽ và tiếp nhận các dòng tàu container lớn nhất thế giới hiện nay có tải trọng lên đến 250.000 tấn (tương đương 24.000 TEU).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gemadept Cao Hồng Phong cho biết dự án tiếp tục tiên phong áp dụng mô hình "Cảng Xanh và Thông minh" (Smart & Green Port).

Toàn bộ hệ thống sẽ ứng dụng 100% thiết bị cẩu điện E-STS, E-RTG cùng công nghệ tối tân, giúp các hãng tàu đáp ứng tiêu chuẩn ESG toàn cầu và duy trì vị thế của cụm cảng Cái Mép-Thị Vải trong Top 10 cảng container khai thác hiệu quả nhất thế giới.

Với vị trí chiến lược nằm trong vùng lõi của dự án Khu thương mại tự do (FTZ) Thành phố Hồ Chí Minh tại Cái Mép Hạ, Gemalink giai đoạn 2 đóng vai trò là mắt xích quan trọng kết nối sản xuất-dịch vụ-logistics.

Việc mở rộng này không chỉ góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của quốc gia mà còn thúc đẩy lộ trình đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài chính Hàng hải Quốc tế.

Theo Tập đoàn Gemadept, sự kiện còn mang ý nghĩa chào mừng thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Sau 5 năm khai thác giai đoạn 1 (2021-2025), cảng Gemalink đã khẳng định năng lực vượt trội với sản lượng thông qua đạt 6,5 triệu TEU, tăng trưởng hằng năm đều đạt mức hai con số.

Việc tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 khẳng định cam kết lâu dài của đối tác CMA CGM - hãng tàu lớn thứ 3 thế giới trong việc biến nơi đây thành trung tâm trung chuyển (Transshipment Hub) hàng đầu khu vực./.

