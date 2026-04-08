Vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt: Bắt giữ một phụ nữ

Ngày 8/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (sinh năm 1989, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng.”

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc hai nhân viên gác chắn là Trương Thị Diệp T. và Nguyễn Thị Mộng T. đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn tàu, Phạm Thị Hồng Phúc điều khiển phương tiện đến, cố tình vượt qua gác chắn nhưng bị nhân viên ngăn cản.

Đối tượng Phúc đã xảy ra cự cãi, sau đó cùng con là Nguyễn Phạm Hồng Q. (sinh năm 2008) dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên gác chắn. Mặc dù được người dân can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi hành hung, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Hậu quả, hai nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện đang điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, tạm giữ đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc.

Đối với Nguyễn Phạm Hồng Q., do chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai, Cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Thanh Khê khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối tuân thủ quy định tại các điểm giao cắt đường sắt; khi xảy ra mâu thuẫn cần bình tĩnh xử lý, tránh hành vi bạo lực. Khi phát hiện các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời báo tin cho Cơ quan Công an gần nhất để được xử lý./.

Đà Nẵng: Xác minh, xử lý vụ hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung để xử lý theo quy định của pháp luật.