Sắp thông xe cầu cạn bắc qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa - Đà Lạt

Sau gần 4 tháng cấp tập thi công, công trình cầu cạn Xuân Hương bắc qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị được thông xe trong vài ngày tới.

Ghi nhận vào sáng 15/4, cầu cạn Xuân Hương (vị trí Km226+670 trên đèo Mimosa) đã hoàn thành các hạng mục thảm nhựa bề mặt, lan can hai bên thành cầu, hệ thống thoát nước mưa trên mặt cầu.

Một nhóm công nhân hiện đang gấp rút hoàn thiện ốp gạch cho bề mặt taluy phía đường dẫn ở hai đầu cầu và thu dọn rác thải, vật tư để chuẩn bị cho thông xe kỹ thuật trong những ngày tới, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân, du khách trong dịp lễ Giỗ Tổ và nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

Hạng mục cầu cạn Xuân Hương thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20 (Lâm Đồng). Công trình cầu cạn Xuân Hương có quy mô thiết kế dài 108,2m, bề rộng 9m, gồm 3 nhịp dầm cầu.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 33 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; đơn vị thi công gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng công trình Tiến Thành, Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư 492.

Đây là hạng mục công trình nhằm khắc phục điểm sạt lở có chiều dài theo dọc tuyến khoảng 50m, chiều sâu 16m khiến đèo Mimosa bị chia cắt hoàn toàn trong khoảng 1 tuần dịp cuối năm 2025.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã triển khai xây dựng tuyến đường tạm vào phía taluy dương để các phương tiện lưu thông tạm thời, cùng với đó cũng gấp rút triển khai xây dựng cầu cạn Xuân Hương để bắc qua điểm sạt lở, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện trên tuyến đường cửa ngõ của Đà Lạt./.

