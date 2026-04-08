Hà Nội: Lĩnh án 30 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thẻ Visa

Ngày 8/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong đường dây lừa đảo rút tiền từ thẻ Visa về các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 290-Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324-Bộ luật Hình sự).

Tòa đã tuyên phạt Lê Văn Tuấn (sinh năm 1989, ở phường Hà Đông, Hà Nội) 17 năm tù; Vũ Đình Định (sinh năm 1987, ở Hưng Yên) 12 năm tù, tổng hợp với bản án cũ 20 năm tù, hình phạt chung mà Định phải chịu là 30 năm tù; Chu Thị Thu Hường (sinh năm 1995, ở Thái Nguyên) 8 năm tù về cùng tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản."

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù về 2 tội danh trên.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Lê Văn Tuấn quen biết đối tượng Tang Weidong (thường gọi là A Tang, quốc tịch Trung Quốc). Cuối năm 2022, A Tang nhắn tin cho Tuấn qua Wechat nói có nguồn thẻ Visa quốc tế do chiếm đoạt được, muốn tìm tài khoản ứng dụng “Tap to Phone” và máy POS của các ngân hàng Việt Nam để thực hiện quẹt thanh toán thẻ nhằm rút tiền trong tài khoản của chủ thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt.

Sau khi nhận lời, Tuấn được A Tang hướng dẫn cách thức chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa bằng cách sử dụng những điện thoại nhãn hiệu iPhone hoặc Samsung có chức năng thanh toán từ thẻ Visa, đăng nhập vào tài khoản iCloud rồi nhập thông tin thẻ Visa do A Tang cung cấp vào điện thoại để rút tiền.

Đầu năm 2023, Tuấn đã mua nhiều điện thoại nhãn hiệu iPhone hoặc Samsung có chức năng thanh toán từ thẻ Visa rồi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội. Tuấn liên hệ và mua các tài khoản iCloud của một người tên Hiếu (chưa xác định nhân thân) rồi đăng nhập các tài khoản iCloud này vào các điện thoại mới mua. Sau đó A Tang gọi video call trực tiếp cho Tuấn để đọc các thông tin thẻ Visa để Tuấn nhập vào các điện thoại.

Nếu điện thoại yêu cầu nhập OTP (mã bảo mật) thì A Tang sẽ đọc cho Tuấn để nhập vào. Sau khi nhập thẻ thành công vào điện thoại, Tuấn tiếp tục sử dụng điện thoại quẹt trên các máy POS (thiết bị thanh toán thẻ Visa do Tuấn đi thuê) dưới sự giám sát của A Tang.

Nếu quẹt thành công, Tuấn sẽ thu tiền của các chủ máy POS, chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo rồi dùng tiền này mua USDT và chuyển cho A Tang số USDT tương đương với 70% số tiền rút được.

Tuấn trả cho người thuê máy POS từ 10-25% số tiền rút được. Số tiền còn lại, Tuấn hưởng hết.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 10/2023, Lê Văn Tuấn đã cùng các đối tượng chiếm đoạt được tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.

Ngoài A Tang, Tuấn còn kết hợp một số đối tượng người nước ngoài khác (chưa xác định được nhân thân) dùng thủ đoạn tương tự như trên để chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa, được tổng số hơn 2,3 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của các chủ thẻ, Tuấn dùng hơn 375 triệu đồng nhờ Hoàng Mạnh Sơn mua đồng USDT để chuyển cho A Tang. Dù biết số tiền này do Tuấn thực hiện hành vi phạm tội mà có nhưng Sơn vẫn đồng ý giúp và không hưởng lợi gì.

Trong số những người bị đưa ra xét xử cùng Tuấn có bị cáo Chu Thị Thu Hường. Hường thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam, chuyên kinh doanh buôn bán sầu riêng và đủ điều kiện đăng ký mở tài khoản “Tap to Phone.”

Đầu năm 2023, Tuấn liên hệ với bạn trai Hường là Vũ Đình Định nhờ tìm nguồn cấp tài khoản “Tap to Phone” để Tuấn thực hiện quẹt thẻ thanh toán lấy tiền trong tài khoản của chủ thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt.

Định bàn với Hường đứng ra đăng ký tài khoản “Tap to Phone” nhằm hưởng lợi từ 12-15 % tổng số tiền rút được.

Cơ quan tố tụng xác định, mặc dù công ty của Hường không hoạt động kinh doanh trên tài khoản “Tap to Phone” và Hường biết rõ các giao dịch trên “Tap to Phone” sẽ là giao dịch khống, nhưng vì lợi nhuận mà Tuấn hứa trả cho nên Hường đã đồng ý.

Cáo trạng xác định, từ ngày 8/2/2023 đến ngày 18/3/2023, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam đã thực hiện 444 giao dịch quẹt thẻ từ các thẻ Visa của các ngân hàng nước ngoài, trong đó có 113 giao dịch thành công với tổng số hơn 1 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, Hường và Định giữ lại 15% số tiền chiếm đoạt được, còn lại 85% chuyển cho Tuấn (834 triệu đồng)./.

