Khuyến cáo người dân cảnh giác với hành vi lừa đảo “nộp phạt nguội”

Công an tỉnh Cà Mau thông tin, tính từ đầu năm 2026 đến hết ngày 31/3, toàn tỉnh đã phát hiện 1.956 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát, trong đó, xe mô tô chiếm đa số với 1.849 trường hợp, ôtô 107 trường hợp; đáng chú ý có 355 trường hợp vi phạm là phương tiện ngoài tỉnh.

Các hành vi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông được ghi nhận gồm không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ… Từ các lỗi vi phạm trên cơ sở dữ liệu hình ảnh thu thập được, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Thời gian tới, Công an tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương tăng cường khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, gắn với tuần tra, kiểm soát, đăng ký, quản lý phương tiện và cấp giấy phép lái xe, nhằm kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; thường xuyên tra cứu thông tin phương tiện để kịp thời khắc phục các hình thức vi phạm, tránh phát sinh rủi ro; cảnh giác với các hành vi lừa đảo “nộp phạt nguội” trên không gian mạng, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho các đối tượng không rõ danh tính.

Đối với người vi phạm, sau khi nhận được thông báo lỗi vi phạm, cần đến giải quyết tại Phòng Cảnh sát giao thông trong thời hạn 7 ngày làm việc; đồng thời chủ động tra cứu thông tin vi phạm thông qua hệ thống chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông hoặc ứng dụng VNeTraffic.

Đối với phương tiện đã chuyển nhượng nhưng chưa làm thủ tục sang tên, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Công an để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.

Hệ thống camera giao thông đã giúp lực lượng chức năng theo dõi giám sát 24/24 , kịp thời phát hiện, ghi nhận vi phạm mà không cần dừng phương tiện trực tiếp. Điều này không chỉ bảo đảm tính khách quan, minh bạch mà còn giảm áp lực cho lực lượng tuần tra, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông không chỉ nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác của người tham gia giao thông, từng bước kéo giảm tai nạn, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh./.

