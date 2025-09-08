Khởi tố quản trị fanpage Tin Việt-Cam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an phường An Cựu, thành phố Huế ngày 7/9 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng là quản trị trang fanpage “Tin Việt-Cam” về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối tháng 7/2025, dư luận thành phố Huế xôn xao trước thông tin trên trang fanpage “Tin Việt-Cam” về việc một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày ngay tại phường Phú Hội, bị ném xuống đường rồi bị xe cán gãy tay, kèm hình ảnh cắt ghép mờ nhòe nhằm tạo lòng tin cho câu chuyện bịa đặt.

Sự việc này nhanh chóng lan truyền với hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ và hoang mang trong dư luận, khiến nhiều người dân lo ngại về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguy hiểm hơn, thông tin bịa đặt này còn được dựng lên với mục đích để người dân chuyển tiền “ủng hộ” qua tài khoản cá nhân, do đối tượng cung cấp. Không ít người nhẹ dạ đã vội vàng gửi tiền với mong muốn giúp đỡ cháu bé, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo tinh vi.

Công an thành phố Huế xác định vụ việc này không chỉ là hành vi tung tin sai sự thật, mà còn là thủ đoạn tinh vi nhằm lợi dụng lòng thương cảm của xã hội để trục lợi. Do đó, Công an phường An Cựu đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế khẩn trương vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ câu chuyện “bắt cóc” chỉ là bịa đặt, giật gân để kêu gọi tiền từ thiện. Thực tế, không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra tại thành phố Huế; thậm chí địa điểm được nêu là “cổng Bến Nghé, phường Phú Hội” cũng không tồn tại, bởi phường Phú Hội đã giải thể từ ngày 1/7/2025.

Các tên tuổi và địa chỉ liên quan đến “gia đình nạn nhân”, đều là thông tin không có thực tại địa phương.

Đầu tháng 9/2025, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định đối tượng đứng sau trang fanpage “Tin Việt-Cam” là Nguyễn Hoàng Huy, sinh năm 2002, trú tại tỉnh Gia Lai. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Huy thừa nhận đã tự dàn dựng kịch bản bé gái bị bắt cóc, bịa đặt câu chuyện thương tâm nhằm lợi dụng lòng thương hại của mọi người để trục lợi.

Đối tượng này cũng khai, đã cắt ghép hình ảnh từ nhiều nguồn trên mạng, tạo hiện trường giả để tăng độ tin cậy cho bài đăng sai sự thật. Với kịch bản tinh vi đó, đối tượng đã lừa nhiều người chuyển tiền “ủng hộ” vào tài khoản của mình, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Công an phường An Cựu đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ các bài kêu gọi từ thiện chưa được kiểm chứng, không để lòng tốt của mình bị kẻ xấu lợi dụng./.

