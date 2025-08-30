Sơn La: Bắt tạm giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đã khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1984, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Trước đó, năm 2017, Nguyễn Văn Khiêm đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền 1,1 tỷ đồng của nhiều người dân trú tại xã Chiềng Hoa (tỉnh Sơn La).

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Khiêm đã chi tiêu cá nhân và nghỉ việc tại Ngân hàng này rồi đi khỏi địa phương.

Đến tháng 10/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy tìm đối tượng.

Đến ngày 28/8/2025, lực lượng chức năng đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố Nguyễn Văn Khiêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời, thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Văn Khiêm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh để được hỗ trợ giải quyết./.

