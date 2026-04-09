An Giang: Khởi tố "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng tại Phú Quốc

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết ngày 8/4, đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Bích Phượng (sinh năm 1977, trú tại tổ 05, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Thị Bích Phượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, ngày 9/6/2022, Phượng ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất diện tích 25.000m2 tại Cửa Lấp, Dương Tơ (Phú Quốc) cho một số cá nhân trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc với giá 17 tỷ đồng.

Sau khi ký kết, bên mua đã nhiều lần chuyển cho Phượng tổng số tiền 6 tỷ đồng. Phượng cam kết trong thời hạn từ 60-90 ngày sẽ hoàn tất việc trích đo để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, Phượng không thực hiện được thủ tục trích đo theo hợp đồng, khi bên mua yêu cầu hoàn trả tiền, Phượng không thực hiện.

Vụ việc đang được Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.

