Bản án thích đáng cho “cò” môi giới lừa đảo bán biệt thự cao cấp

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Cao Đắc Thức (sinh năm 1990, ở xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) 14 năm 6 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 6/2020, Thức làm nghề môi giới bất động sản tự do tại khu vực Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội.

Do cần tiền đầu tư vào sàn tiền ảo và tiêu xài cá nhân, Thức đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các khách hàng mua bán bất động sản.

Bị cáo đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc môi giới các căn biệt thự cần bán để mời chào khách mua và sẽ đi đóng thuế nhà đất sau khi hai bên mua xong nhà. Nhiều bị hại đưa tiền cho Thức và bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Cụ thể vào tháng 9/2020, chị Lê Kim P (sinh năm 1969, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) có nhu cầu đầu tư mua bán nhà ở khu vực Vinhome Ocean Park để kiếm lợi nhuận nên truy cập vào mạng xã hội tìm hiểu thông tin. Khi biết Thức là người làm nghề môi giới bất động sản tại khu vực này, chị P đặt vấn đề nhờ Thức tìm mua căn biệt thự. Dù không biết chủ sở hữu căn biệt thự SH15-20 là ai và có bán hay không nhưng Thức đã nói dối chị P là chủ căn biệt thự đang rao bán; nếu chị P đầu tư sẽ bán được nhanh và có lãi.

Tin lời Thức, chị P đã đồng ý đặt cọc 300 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Thức soạn thảo bản phôi Hợp đồng đặt cọc gồm 4 trang (trong đó có các mục thông tin được để trống như: người đặt cọc, người nhận đặt cọc, số tiền đặt cọc, tên và giá trị căn biệt thự...) rồi mang đến nhà cho chị P. Sau đó, Thức và chị P cùng ký tên xác nhận vào hợp đồng.

Đến ngày 2/11/2020, với lý do đặt cọc thêm tiền để chắc chắn mua được căn biệt thự, Thức bảo chị P chuyển thêm 400 triệu đồng. Sau khoảng 2 tuần, chị P tìm Thức để hỏi thì đối tượng thừa nhận đã sử dụng hết tiền để chơi tiền ảo và bị thua hết. Hiện, gia đình Thức mới trả chị P 200 triệu đồng.

Tương tự, Thức cũng chiếm đoạt 1 tỷ đồng của anh Nguyễn Ngọc T (sinh năm 1990, ở xã Phù Đổng, Hà Nội). Cụ thể, vào năm 2021, Thức đưa anh T đi xem một số căn biệt thự đang rao bán tại khu vực Vinhomes Ocean Park. Anh T quyết định mua một căn biệt thự đơn lập.

Qua trao đổi, chủ nhà nói sẽ có quyết định bán sau ngày 23/5/2021. Tuy nhiên chiều 21/5/2021, Thức vẫn yêu cầu bị hại đưa 500 triệu đồng để đặt cọc. Đến tối cùng ngày, Thức gọi điện cho bị hại, bịa ra chuyện con trai chủ nhà đồng ý nhận đặt cọc của anh T, yêu cầu anh T chuyển thêm 500 triệu đồng để đảm bảo giao dịch. Thức còn tự soạn thảo hợp đồng đặt cọc, mạo danh chữ ký của con trai chủ nhà là Nguyễn Thành Chung để anh T tin tưởng việc mua bán là có thật.

Đến ngày 24/5/2021, Thức nói dối về việc bố đẻ đang mổ ruột thừa nên hỏi vay anh T 45 triệu đồng.

Ngày 29/5/2021, anh T không liên lạc được với Thức nên gọi điện cho chủ nhà. Lúc này, anh T mới biết Nguyễn Thành Chung không phải con trai của chủ nhà. Anh T yêu cầu Thức trả lại tiền và Thức thừa nhận đã sử dụng 1 tỷ đồng của anh T để đầu tư vào tiền ảo.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Thức đã bỏ trốn. Đến ngày 5/8/2025, Thức bị bắt theo quyết định truy nã tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (phường Hà Tiên, tỉnh An Giang)./.

Khởi tố Chủ tịch Công ty Đảo Vàng lừa đảo hơn 41 tỷ đồng tại dự án ở Phú Quốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền, Chủ tịch Công ty Đảo Vàng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”