Cần Thơ: Giám đốc Công ty Tây Đô bị bắt tạm giam vì lừa đảo dự án bất động sản

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô (Công ty Tây Đô) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo thông tin ban đầu, bị can Xuân bị cáo buộc sử dụng thông tin không đúng sự thật về một dự án bất động sản để huy động vốn, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của nhiều người dân.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022 đến năm 2024, bị can Trịnh Thanh Xuân đã chủ động chào mời nhiều người tham gia đặt cọc, góp vốn để mua các lô đất nền thuộc Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

Để thuyết phục các nhà đầu tư, Xuân đưa ra thông tin rằng Công ty Tây Đô đang là đối tác của chủ đầu tư dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Long. Cụ thể, bị can Xuân cho biết Công ty Tây Đô đang hợp tác thi công hạng mục bờ kè cho dự án này và cam kết với các khách hàng rằng, sau khi công trình hoàn thành, Công ty Tây Đô sẽ được chủ đầu tư quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền đất. Giám đốc Công ty Tây Đô hứa hẹn sẽ bàn giao đất cho những người góp vốn vào cuối năm 2023.

Tin tưởng vào những thông tin và cam kết do Xuân đưa ra, nhiều người đã ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng góp vốn, đồng thời chuyển cho Công ty Tây Đô (thông qua Trịnh Thanh Xuân) tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết, không một ai trong số các nạn nhân nhận được đất nền như đã hứa.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành xác minh và phát hiện Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết trong hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Long.

Đáng chú ý, hợp đồng giữa hai công ty này cũng đã được thanh lý từ tháng 4/2023. Mặc dù biết rõ việc này nhưng Trịnh Thanh Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện rõ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Đồng thời, Công an thành phố Cần Thơ cũng ra thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại, đã từng giao dịch, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền cho Trịnh Thanh Xuân hoặc Công ty Tây Đô liên quan đến Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an để được hỗ trợ và phối hợp giải quyết.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang truy tìm Lê Hoàng Anh (sinh năm 1967, trú tại phường Tân An, thành phố Cần Thơ), được xác định là người có liên quan trong vụ án.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân, khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Hoàng Anh, nhanh chóng báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật./.

