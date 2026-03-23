TP Hồ Chí Minh: Triệt phá nhóm lừa đảo thuê xe đem cầm cố, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã triệt phá một băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc thuê xe ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Toàn bộ tang vật là 7 xe ôtô đã được thu hồi, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân.

Vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại liên quan đến xe ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng). Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Lý Gia Thịnh (sinh năm 1999, trú tại thành phố Cần Thơ). Từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng sơ hở trong hoạt động cho thuê xe ôtô tự lái.

Thịnh sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Telegram, liên hệ với một tài khoản ẩn danh để làm giả hàng loạt giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và các tài liệu liên quan nhằm chứng minh quyền sở hữu tài sản.

Các giấy tờ giả được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh với mức độ tinh vi cao, khiến nhiều chủ xe và cơ sở kinh doanh mất cảnh giác.

Sau đó, Thịnh tiếp cận các chủ cơ sở cho thuê xe, thuê xe trong thời gian ngắn theo hình thức tự lái rồi mang xe đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, Thịnh đã thực hiện 6 vụ lừa đảo với cùng phương thức, thủ đoạn. Các phương tiện bị chiếm đoạt đều là xe ôtô có giá trị cao; số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ từ 160 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Thịnh còn lôi kéo Nguyễn Phước Đức (sinh năm 2002, trú tại thành phố Cần Thơ) tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp sử dụng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp để đi thuê xe, sau đó mang đi cầm cố. Mặc dù nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, nhưng do động cơ vụ lợi, Đức vẫn tiếp tay thực hiện.

Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát điểm cầm đồ, lần theo dấu vết các phương tiện bị chiếm đoạt. Qua đó, cơ quan công an đã xác định đầy đủ các bị hại, các địa điểm cầm cố và vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Kết quả, toàn bộ 7 xe ôtô là tang vật của các vụ án đã được thu hồi. Việc nhanh chóng thu hồi tài sản không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân mà còn thể hiện hiệu quả công tác điều tra, truy xét tội phạm của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;” khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng nhằm truy xét đối tượng làm giả giấy tờ trên không gian mạng, làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Từ vụ án trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe, kinh doanh dịch vụ tài sản cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, không chỉ dựa vào bản scan hoặc hình ảnh điện tử; thận trọng với các giao dịch nhanh, giá trị lớn, nhất là khi khách hàng có biểu hiện bất thường.

Người dân cũng được khuyến nghị nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này./.

Bắt tạm giam đối tượng thuê 10 xe máy rồi mang đi bán ở đặc khu Phú Quý Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Võ Thái Di đã thuê 10 xe máy của người dân làm dịch vụ cho thuê xe máy tại đặc khu Phú Quý, sau đó mang toàn bộ số xe bán cho cửa hàng kinh doanh xe máy để lấy tiền.