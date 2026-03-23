Truy tố nữ giám đốc công ty du lịch lừa bán tour giảm giá cho hàng trăm người

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Ngọc Bích (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Bắc Á-Công ty Bắc Á, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch Hanoi Travel - Công ty Hanoi Travel) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Bích thành lập Công ty Bắc Á và Công ty Hanoi Travel. Hai công ty này chưa được Tổng Cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.

Từ năm 2020 đến năm 2023, để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi du lịch, Bích đưa ra thông tin gian dối với nhiều cá nhân là Công ty Bắc Á đã tổ chức các tour du lịch trong nước và quốc tế cho nhiều người nhưng do tình hình dịch COVID-19 hoặc có một số người không đi du lịch được nên nhờ công ty bán lại tour cho người khác với mức giá giảm 50%.

Tin tưởng thông tin Bích đưa ra là thật nên nhiều bị hại rủ thêm người thân, bạn bè lập đoàn đi du lịch, cử người làm trưởng đoàn thỏa thuận đặt tour đi du lịch với Bích.

Sau khi ký hợp đồng du lịch với Công ty Bắc Á, Công ty Hanoi Travel, các cá nhân giao tiền mặt hoặc bằng hình thức chuyển khoản cho Bích. Tuy nhiên, Bích không tổ chức di du lịch, sau đó bị cáo hẹn trả lại tiền cho những người đặt tour.

Đến hẹn, không thấy Bích trả tiền, cũng không liên lạc được với Bích nên các bị hại đã làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra về hành vi Bích lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ.

Cơ quan điều tra xác định: Với phương thức, thủ đoạn trên, Trần Ngọc Bích đã thực hiện hành vi lừa đảo 311 người (thông qua 18 nhóm, đầu mối) chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng. Hiện, Bích mới chỉ trả được khoảng 230 triệu đồng, còn gần 5,4 tỷ đồng Bích vẫn đang chiếm đoạt của các bị hại.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Công T (sinh năm 1955, ở phường Đại Mỗ, Hà Nội) là người đã sử dụng dịch vụ du lịch của Công ty Bắc Á. Khoảng tháng 4/2022, Bích đưa ra thông tin gian dối với ông T về việc Công ty Bắc Á tổ chức cho một số người đi du lịch Nhật Bản với chi phí mỗi người là 29 triệu đồng trong thời gian 5 ngày 4 đêm, khởi hành từ ngày 9/11/2022 đến ngày 13/11/2022. Tuy nhiên, có một số người không muốn đi du lịch nữa nên nhờ Công ty Bắc Á bán lại suất tour với giá chỉ còn một nửa.

Tin tưởng thông tin Bích đưa ra là thật nên ông T giới thiệu cho một số người quen biết rủ thêm người thân cùng đi du lịch. Trong nhóm này, có tổng cộng 40 bị hại “mắc bẫy” nộp gần 600 triệu đồng cho Trần Ngọc Bích và đã bị Bích chiếm đoạt.../.

