Hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đắk Lắk cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Sau hơn 2 tháng xét xử và tuyên án vụ nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 2 bị cáo trong tổng số 4 bị cáo của vụ án này.

Theo đó 2 cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đắk Lắk gồm Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc) đã làm đơn kháng cáo tới Tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong đơn kháng cáo, 2 bị cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, mức độ và hậu quả trong vụ án, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ… cho 2 bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, gia đình và xã hội.

Trước đó, trong các ngày từ 5-9/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt 2 bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đều lĩnh 8 năm tù về cùng tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354-Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo: Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn-Công ty Sài Gòn) bị Tòa tuyên phạt 30 tháng tù và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Nguyên-Công ty An Nguyên) bị phạt 18 tháng tù về cùng tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364-Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, 2 bị cáo Hải và Chương không làm đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2020, quá trình tỉnh Đắk Lắk (cũ) xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03, Gói thầu số 04 của Dự án trên.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 03; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04, trái với quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo thỏa thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xác định 2 bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền từ Hải, Chương và Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp 3 công ty trúng thầu, thi công Gói thầu số 03 và số 04 của dự án. Phạm Văn Hạ đã nhận số tiền 5,1 tỷ đồng, trong đó Hạ nhận 3,2 tỷ đồng từ Hải và 1,9 tỷ đồng từ Chương. Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng, trong đó nhận từ Hải và Chương mỗi người 3 tỷ đồng.

Riêng Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã chết nên cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự./.

