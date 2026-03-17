Khởi tố vụ lừa đảo tại cơ sở làm đẹp BN Center

Tối 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hộ kinh doanh BN Center (địa chỉ 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).

Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Xuân (sinh năm 1994) và Lê Thị Thanh Giang (sinh năm 2001) có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân; riêng Lê Thị Thanh Giang do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả xác minh cho thấy, BN Center do Lê Thị Thanh Giang điều hành nhưng nhờ Trần Thị Xuân đứng tên hộ kinh doanh.

Cơ sở này quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là nơi khám, chữa bệnh chuyên điều trị các bệnh về tóc và da đầu, có bác sỹ chuyên môn nhằm thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, BN Center chưa được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh cũng như xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định. Thực tế, đây không phải là cơ sở khám, chữa bệnh, không có nhân sự được đào tạo chuyên môn y tế.

Dù vậy, khi khách hàng đến, các đối tượng tự xưng là bác sỹ, kỹ thuật viên, trợ lý bác sỹ để tư vấn, thực hiện các dịch vụ điều trị và thu tiền. Đến nay, đã có khoảng 50 khách hàng đến điều trị và thanh toán số tiền hơn 2 tỷ đồng nhưng không đạt hiệu quả như cam kết, sau đó làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Trước đó, ngày 6/11/2025, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì) phối hợp Sở Y tế Thành phố đã tiến hành kiểm tra cơ sở này, qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan; đồng thời xác minh, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định pháp luật./.

