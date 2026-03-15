Bắt vụ vận chuyển vàng trái phép qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 15/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 1 người đàn ông Trung Quốc có hành vi vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 15/3, tại bục kiểm soát nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) chủ trì, phối hợp với Hải Quan Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Phòng PC03 (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 1 người đàn ông Trung Quốc không làm thủ tục khai báo Hải quan Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, người đàn ông Trung Quốc khai nhận tên là Shi Jiaxing (Thạch Gia Hưng), sinh năm 1987, thường trú: Phòng 802, đơn 3, tòa số 10, tiểu khu Hoa Viên Kim Hải, huyện Đại Thành, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Quá trình kiểm tra phát hiện trên cổ ông Shi Jiaxing (Thạch Gia Hưng) có 1 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, hình tròn, đường kính 55mm, trọng lượng là 377g, phía mặt sau có các ký hiệu chữ nước ngoài được ông Shi Jiaxing (Thạch Gia Hưng) đeo trên cổ bằng dây sợi tổng hợp màu đen, trong túi quần dài màu đen bên trái của ông Hưng còn có 1 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, hình tròn, đường kính 55mm, trọng lượng là 377g, tổng trọng lượng là 754g.

Tại thời điểm kiểm tra, Shi Jiaxing (Thạch Gia Hưng) khai nhận 2 miếng kim loại màu vàng trên là vàng, Shi Jiaxing (Thạch Gia Hưng) vận chuyển thuê cho một người đàn ông Trung Quốc, khoảng 40 tuổi, không biết tên, lúc gặp đeo khẩu trang màu đen nên không thấy rõ mặt tại khu vực dưới gầm cầu thuộc Cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc về đến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Việt Nam để lấy tiền công vận chuyển là 800 NDT (Tám trăm nhân dân tệ).

Xét thấy hành vi của Shi Jiaxing (Thạch Gia Hưng) có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cùng với Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Phòng PC03 (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã đấu tranh để làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

