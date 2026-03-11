Cần Thơ: Điều tra vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở khu du lịch Tân Huê Viên

Ngày 11/3, lãnh đạo xã An Ninh (thành phố Cần Thơ) xác nhận có vụ việc nhóm người tổ chức dàn cảnh giật dây chuyền của du khách tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp trong khuôn viên Công ty Tân Huê Viên.

Trước đó, ngày 10/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gần 30 giây, quay lại cảnh một nữ du khách bị một nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền tại điểm tham quan thuộc khu vực Liên Hoa Bảo Tháp, Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Ngay khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng.

Theo nội dung đoạn clip, một nữ du khách (mặc áo đỏ) đang đứng trong khuôn viên khu Liên Hoa Bảo Tháp thì bị một nhóm khoảng 20 người tiến lại gần. Nhóm này vây vòng tròn, thu hẹp khoảng cách và tạo nên cảnh chen lấn, đông đúc, cuốn nữ du khách vào giữa. Người phụ nữ áo đỏ này cố gắng đi ra ngoài nhưng không thoát ra được.

Trong khi đang tìm lối thoát ra khu vực đông đúc này, từ phía sau có hai phụ nữ khác đứng áp sát, người đứng gần giơ tay lên trán, người còn lại đưa tay lên cổ người nữ áo đỏ và giật đứt sợi dây chuyền. Sự việc diễn ra quá nhanh chỉ khoảng 2 giây, người phụ nữ chưa kịp phản ứng.

Ngay sau cú giật, chủ nhân của sợi dây chuyền hốt hoảng, phản ứng đầu tiên là đưa tay ra sau chụp tay người phụ nữ giơ tay (trong clip). Tuy nhiên, người này có thể giữ vai trò che chắn nên trong tay không có gì. Khi đó, dây chuyền đã được chuyền cho những người khác trong nhóm, ngay lập tức nhóm người đã tản đi. Trong khi đó, nữ du khách thất thần vì mất tài sản và ngơ ngác không biết thủ phạm là ai.

Ngay sau đó, vụ việc được báo cho cơ quan chức năng và Công an xã An Ninh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an địa phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét và theo thông tin.

Hiện, cơ quan Công an đã bắt được một người đàn ông có liên quan và chưa công khai danh tính người này.

Công an xã An Ninh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hiện nay, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, Công an xã An Ninh đã phối hợp với Công ty Tân Huê Viên tổ chức tuyên truyền, phát loa cảnh báo tình trạng cướp giật tại các khu vực tập trung đông du khách, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Đồng thời, thường xuyên tổ chức lực lượng bảo vệ, an ninh tuần tra trong khuôn viên để cảnh báo người dân và du khách nhằm hạn chế các đối tượng xấu lợi dụng đám đông để tiếp cận, thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Liên Hoa Bảo Tháp được Công ty Tân Huê Viên khởi công xây dựng từ tháng 3/2018, khánh thành cuối tháng 1/2026. Công trình có nhiều hạng mục kiến trúc độc đáo, tạo điểm nhấn trong khuôn viên công ty, góp phần làm phong phú thêm không gian tham quan, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Từ khi khánh thành, nơi đây thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, chiêm bái. Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết và cuối tuần, lượng người đổ về đây rất đông, tạo điều kiện cho một số đối tượng xấu trà trộn, cướp giật tài sản./.

