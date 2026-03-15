Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô hơn 6.000 tỷ đồng

Chiều 15/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án 1025H, đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy, đã thành lập hơn 60 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Công an Đồng Nai đánh giá, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành phố là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, làm việc theo quy định của pháp luật./.

