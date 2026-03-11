An Giang: Đâm chết chủ tàu khi đi nhờ trên biển

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát Hình sự) đã ra quyết định tạm giữ đối với Cái Tô Gia Luật (sinh năm 2000, trú tại ấp Ba Biển A, xã Tây Yên, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người” xảy ra ngày 6/3 trên tàu đánh bắt hải sản thuộc vùng biển đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra xác định vào khoảng 1 giờ ngày 6/3, Cái Tô Gia Luật do có mâu thuẫn với một số cá nhân trên tàu đánh bắt hải sản nơi đang làm thuê nên xin đi nhờ tàu CM-92882-TS do ông T.T.C (sinh năm 1978, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) làm chủ đang neo đậu ngoài biển.

Ông C. yêu cầu Luật phụ giúp nhổ neo và hứa sẽ điều khiển tàu đưa Luật về đặc khu Phú Quốc, Luật đồng ý.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày (6/3), Luật phát hiện ông C. không đưa mình về Phú Quốc mà tiếp tục điều khiển tàu đi đánh bắt cá nên đã lấy 2 cây dao giấu trong người.

Khoảng 6 giờ 30 phút, Luật lên buồng lái gặp ông C. để chất vấn. Khi ông C. trả lời phải 2-3 ngày nữa mới đưa về, Luật liền rút 2 cây dao tấn công, đâm trúng vùng cổ nạn nhân. Ông C. bỏ chạy ra ngoài nhưng tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, các thuyền viên trên tàu đã điện thoại báo cho lực lượng Biên phòng đặc khu Thổ Châu và điều khiển tàu vào cảng.

Nhận tin báo, Công an đặc khu Thổ Châu đã nhanh chóng bố trí lực lượng khống chế, đưa đối tượng Luật về trụ sở để điều tra làm rõ./.

