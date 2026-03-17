Cà Mau: Xét xử vụ đánh nhau gây chết người vì "mời rượu" tại quán bar Kitty

Ngày 17/3, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Cà Mau đã đưa ra xét xử vụ án chết người tại quán bar Kitty (Phường 3, thành phố Bạc Liêu cũ, nay là khóm 11, phường Bạc Liêu) đối với 2 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự và tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo gồm Phạm Hoàng Phương (sinh năm 1995, ngụ khóm 5, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1980, ngụ khóm 14, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Nạn nhân là Phạm Thanh Phương đã tử vong.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc bị hại Phạm Thanh Phương (còn gọi Minh Vương) cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán Bar Kitty (khóm 11, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) vào tối 31/12/2024 tại bàn Vip 7, nhóm của Thanh Phương gặp nhóm của Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn Mo) cùng với T.Q và một số người bạn nhậu tại bàn Vip 5 mừng sinh nhật T.Q.

Vì có quen biết với nhau, bị hại Phạm Thanh Phương đã sang bàn của Tuấn Mo và T.Q mời rượu. Tại đây, mọi người đều uống, riêng Tuấn từ chối không uống nên Thanh Phương không nói gì đi về bàn nhậu tiếp.

Tuy nhiên, bị hại Thanh Phương bực tức, cho rằng Tuấn ra vẻ với mình nên đã gọi điện cho một số người bên ngoài, trong đó có Phạm Hoàng Phương (là em ruột của bị hại) đến quán Kitty để giúp.

Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 31/12/2024, Hoàng Phương mang dao đến quán bar Kitty gặp Thanh Phương, sau đó cả hai cầm dao nhọn (loại dao Thái Lan) xông vào bàn Vip 5 (nơi Tuấn và bạn bè đang tiệc tùng), vô cớ dùng dao tấn công bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn liên tục và quyết liệt.

Tuấn bị các vết thương ở vai trái, cánh tay, lòng bàn tay và lưng phải. Tuấn đã giật lấy cây dao từ trên tay của Thanh Phương, dùng dao này đâm Thanh Phương liên tiếp 2 nhát trúng vào vùng ngực, bụng, gây ra vết thương thấu bụng, ngực, gây thủng tim, làm Thanh Phương ngã xuống nền gạch và tử vong sau đó.

Qua giám định, nguyên nhân Phạm Thanh Phương tử vong là “do sốc mất máu tối cấp, hậu quả của vết thương thấu bụng, ngực gây thủng tim;” kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị cáo Tuấn là 5%.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Bị cáo Tuấn cũng có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Phạm Hoàng Phương.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thống nhất với cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Cà Mau truy tố, bày tỏ sự ăn năn, hối hận.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 6 - Cà Mau xác định do bị các đối tượng dùng hung khí nguy hiểm tấn công bất ngờ, tính mạng đang bị đe dọa nên việc bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn phản kháng là hành vi phòng vệ chính đáng. Do đó, việc bị cáo dùng dao đâm vào vùng ngực lần khiến bị hại Phạm Thanh Phương tử vong là hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, chống trả quá mức cần thiết nên bị cáo Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn 6 tháng tù giam về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” theo quy định khoản 1 Điều 126 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự với Phạm Hoàng Phương nên Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ một phần vụ án đối với Phạm Hoàng Phương./.