Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện, tiêu hủy 450kg gà chết không đảm bảo an toàn

Tối 17/3, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với lực lượng liên ngành đã lập biên bản, xử lý và tiêu hủy một trường hợp vận chuyển gà chết không bảo đảm vệ sinh thú y, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, tổ kiểm tra liên ngành phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện ông V.P.L (sinh năm 1984, xã Long Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe tải biển kiểm soát 61C-079.79, vận chuyển khoảng 450 kg gà trắng đã chết, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông V.P.L cho biết số gà trên được thu gom từ một trại chăn nuôi trên địa bàn phường Long Nguyên để đem đi tiêu thụ.

Theo lực lượng chức năng, hành vi vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y của ông V.P.L vi phạm quy định tại Khoản 5, Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 và lực lượng liên ngành đã lập tức tiêu hủy số động vật chết trên và đề nghị cá nhân vi phạm chấm dứt ngay hành vi, đồng thời nhấn mạnh việc vận chuyển, tiêu thụ động vật chết không qua kiểm dịch tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, ngày 10/2 ông L cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 352/QĐ-XPHC ngày 13/2/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Nguyên về hành vi vận chuyển hơn 200 kg gà trắng đã chết, đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi, là sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

