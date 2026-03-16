Hà Nội phát hiện gần 1 tấn xúc xích nhập lậu

Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất và phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm đang tàng trữ, buôn bán số lượng lớn xúc xích nhập lậu với tổng khối lượng gần 1 tấn tại phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, ngày 16/3/2026, Đội Quản lý thị trường số 22 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh tại số 208 Tân Phong, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Vũ Trường Chinh (trú tại Tổ 4, Đồng Tiến, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) đang kinh doanh số lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác xác định cơ sở này đang bày bán và lưu trữ 1.408 gói xúc xích (tương đương 968 kg), gồm xúc xích và xúc xích nướng đá, có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là 76.264.000 đồng. Toàn bộ số sản phẩm nêu trên được xác định là hàng hóa nhập lậu, vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thực phẩm.

Ngoài hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, lực lượng chức năng còn phát hiện ông Vũ Trường Chinh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp pháp luật quy định phải đăng ký. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định đây là trường hợp tái phạm hành chính.

Căn cứ các quy định hiện hành, lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai hành vi, gồm: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định và kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm.

Đội Quản lý thị trường số 22 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng mức xử phạt dự kiến đối với hai hành vi vi phạm (trong đó có tình tiết tái phạm) là 83.750.000 đồng.

Đại diện lực lượng Quản lý thị trường cho biết, việc phát hiện và xử lý kịp thời vụ việc góp phần ngăn chặn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, qua đó bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động nằm trong đợt tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt đối với các mặt hàng có nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc đẩy mạnh kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng phổ biến.

Qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn Thủ đô./.

Quốc Lũy