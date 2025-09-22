Cận cảnh kho chứa hàng nghìn chân gà, xúc xích, nem chua không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa 3.600 chiếc chân gà đông lạnh, 500 xúc xích phômai; 500 nem chua thịt, được đóng vào các túi giấy, bao tải, không có nhãn hiệu.

Ngày 22/9/2025, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường phát hiện, xử lý hàng nghìn chân gà xúc xích, nem chua thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng tại một cơ sở đông lạnh trên địa bàn.

Trước đó, kiểm tra tại cơ sở đông lạnh (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại thực phẩm Việt Đức) tại khối Vinh Tân 1, phường Trường Vinh do ông Trương Sỹ Đ. (sinh năm 1979), trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa 3.600 chiếc chân gà đông lạnh, 500 xúc xích phômai; 500 nem chua thịt, được đóng vào các túi giấy, bao tải, không có nhãn hiệu, không có thông tin về nơi sản xuất, hạn sử dụng.

Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Hiện Công an đã tịch thu toàn bộ tang vật và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.