Phát hiện và xử lý 1.784 vụ vi phạm về động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ ngày 17/10 đến ngày 31/12/2025, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.784 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết và triển khai một số nội dung phối hợp giữa hai bộ trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, diễn ra vào trong ngày 16/3, sau gần 3 tháng triển khai Kế hoạch số 628 về phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, xử lý nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ loài động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, công tác phối hợp giữa các lực lượng giữa 2 ngành từ Trung ương đến địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong quá trình triển khai, hàng trăm nghìn lượt người dân đã được tiếp cận thông tin tuyên truyền; hàng nghìn tổ chức, cá nhân ký cam kết không săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và không sử dụng ngư cụ cấm.

Việc triển khai kế hoạch cũng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản;” từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời góp phần ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi vi phạm.

Song song với công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường thu thập thông tin, xác định các điểm nóng vi phạm để chủ động triển khai biện pháp nghiệp vụ, phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý. Cụ thể, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã thu thập thông tin về 912 tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động bảo tồn, nuôi nhốt động vật hoang dã có dấu hiệu vi phạm; rà soát 23 hội, nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu rao bán động vật hoang dã và thủy sản nguy cấp, quý hiếm.

Cùng với đó, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã xác định 31 “điểm nóng” và 211 đối tượng, cơ sở có dấu hiệu vi phạm liên quan đến săn bắt, buôn bán, vận chuyển và nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư xác định 10 địa phương có nguy cơ cao sử dụng ngư cụ cấm và 8 địa phương có nguy cơ sử dụng xung điện, chất nổ trong khai thác thủy sản, làm cơ sở tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm.

Trên cơ sở thông tin thu thập và các “điểm nóng” đã xác định, lực lượng công an, kiểm lâm, kiểm ngư và các cơ quan chức năng tại các địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm.

Cụ thể, từ ngày 17/10-31/12/2025, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.784 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Trong đó, tại khu vực phía Bắc, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 579 vụ (chiếm 32,45%), chủ yếu liên quan đến nuôi nhốt động vật hoang dã, chim cảnh và khai thác thủy sản mang tính tận diệt; khu vực miền Trung 706 vụ (39,74%), chủ yếu liên quan đến săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và tận diệt chim trời.

Khu vực phía Nam và Tây Nguyên 499 vụ (27,97%), chủ yếu liên quan đến nuôi nhốt, buôn bán các loài cự đà Nam Mỹ, chim cảnh và khai thác thủy sản tận diệt.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tổng cộng 79 cá thể chim hoang dã tại một số điểm giăng lưới, đặt bẫy chim hoang dã tại phường Quảng Phú và xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa. (Nguồn: Cục LN-KL cung cấp)

Thời gian tới, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản.

Các nhiệm vụ trọng tâm được 2 bộ xác định như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tăng cường phối hợp với báo chí, truyền hình và nền tảng truyền thông số để lan tỏa thông điệp “không săn bắt - không tiêu thụ - bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản;” tăng cường kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các lực lượng công an, kiểm lâm, kiểm ngư và cơ quan chức năng tại địa phương sẽ tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cao.

Đặc biệt, hai bộ xác định kiên quyết xử lý các hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và sử dụng ngư cụ cấm; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và liên tỉnh; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra và xử lý các vụ việc phức tạp, từng bước hình thành các chuyên án đấu tranh với các đường dây buôn bán động vật hoang dã hoạt động có tổ chức; tăng cường giám sát và xử lý vi phạm trên không gian mạng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát hiện và xử lý các hành vi rao bán, vận chuyển động vật hoang dã và thủy sản nguy cấp, quý hiếm trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử.

Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng xác định sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm tính răn đe trong xử lý các hành vi vi phạm./.

