Việt Nam cam kết bảo tồn thiên nhiên, chống buôn bán động thực vật trái phép

Tối 24/11, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước CITES lần thứ 20 (CoP20), Việt Nam khẳng định cam kết bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phòng chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

CoP20 chính thức được khai mạc tại thành phố di sản Samarkand, Cộng hòa Uzbekistan. Sự kiện mang tính lịch sử, lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Trung Á (nhân dịp kỷ niệm 50 năm Công ước CITES có hiệu lực) này quy tụ hơn 3.000 đại biểu từ 170 quốc gia và 228 tổ chức quốc tế.

Hội nghị CoP20 diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức chưa từng có về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

Trong hơn hai tuần (từ ngày 23/11-5/12/2025), các quốc gia thành viên và các bên tham gia sẽ thảo luận và quyết định hơn 120 vấn đề nghị sự quan trọng, từ chính sách, tài chính, thực thi pháp luật đến việc sửa đổi Phụ lục CITES đối với 51 đề xuất về loài, nhóm loài và các chú giải. Các hoạt động này nhằm đảm bảo thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp là hợp pháp, bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc.

Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng với chủ đề “Nâng cao tác động chiến lược của CITES CoP20 từ chính sách đến thực tiễn: Giám sát, tài trợ và hành động đối với thương mại động thực vật hoang dã,” Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Nguyễn Quốc Trị, Trưởng đoàn Việt Nam dự Hội nghị CoP20 đã có bài phát biểu, thể hiện rõ quan điểm của Việt Nam.

Ông Trị cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học phong phú và cũng là nơi chịu nhiều áp lực từ hoạt động buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã. Nhận thức rõ điều đó, Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện nghiêm túc các cam kết trong khuôn khổ Công ước CITES.

“Trong đó, Việt Nam luôn coi phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn động vật, thực vật hoang dã là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển quốc gia. Quan điểm này đã được khẳng định xuyên suốt tại nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững, trong đó nhấn mạnh phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước, là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội,” ông Trị nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Nguyễn Quốc Trị, Trưởng đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị CoP20.



Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng cho biết nhằm đồng bộ hóa hệ thống quy định, chính sách, đến nay, Chính phủ Việt Nam đã hoàn tất quá trình hiện đại hóa và thực thi pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó có thương mại động thực vật hoang dã, gồm Luật Lâm nghiệp và các nghị định, thông tư, các chính sách và chương trình hành động theo một số nhóm loài cụ thể.

Thực thi luật và quy định mới đó, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phòng chống buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã. Đáng chú ý là tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức 42%, nhiều hệ sinh thái quan trọng đã được phục hồi, diện tích các khu bảo tồn liên tục được mở rộng.

Bên cạnh đó, chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo ra nguồn thu bền vững, hiện nay mỗi năm đóng góp trên 3.000 tỷ đồng cho công tác bảo tồn và sinh kế cộng đồng. Việt Nam cũng đang từng bước nghiên cứu, triển khai các công cụ tài chính mới như: tín chỉ carbon, tín chỉ đa dạng sinh học, bảo hiểm rủi ro thiên nhiên, và xây dựng các quỹ bảo tồn.

Ngoài ra, ông Trị cho biết các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phối hợp với các nước láng giềng chung biên giới phát hiện và triệt phá nhiều vụ buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã. Việt Nam cũng đã tổ chức tiêu hủy trên 3 tấn ngà voi; trên 207kg sừng tê giác; 6,2 tấn vẩy tê tê; 3,1 tấn xương sư tử trong các năm 2016, 2023 và gần đây nhất là tháng 10/2025.

Tuy vậy, Trưởng đoàn Việt Nam dự CoP20 cũng thẳng thắn nhìn nhận khoảng cách tài chính cho công tác bảo vệ, bảo tồn động thực vật hoang dã vẫn còn rất lớn so với nhu cầu thực tế; áp lực từ quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng khốc liệt đang đặt ra nhiều thách thức trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Vì thế, trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và khung pháp lý để huy động nguồn lực cho thiên nhiên; nghiên cứu, thúc đẩy chi trả các dịch vụ hệ sinh thái, mở rộng hợp tác công - tư, hợp tác quốc tế và khu vực; tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp trong bảo vệ, bảo tồn và đấu tranh phòng chống buôn bán bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã.

“Với tinh thần đó, Việt Nam cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, tích cực, trách nhiệm trong nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ các loài hoang dã vì một tương lai phát triển bền vững,” Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh./.

