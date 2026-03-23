Bắt tạm giam một phụ nữ chiếm đoạt 14 tỷ đồng qua hoạt động góp hụi

Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tường Vi (sinh năm 1989, trú xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2013, Nguyễn Thị Tường Vi đứng ra làm chủ hụi để hưởng hoa hồng; đồng thời tham gia kinh doanh bất động sản và cho vay đáo hạn ngân hàng.

Trong thời gian đầu, hoạt động của Vi diễn ra thuận lợi, tạo được uy tín với nhiều người nên nhiều cá nhân tham gia góp hụi và cho vay tiền để hưởng lãi.

Đến đầu năm 2023, do làm ăn thua lỗ trong lĩnh vực bất động sản, Vi rơi vào tình trạng nợ nần với tổng số tiền khoảng 12 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Dù vậy, Vi vẫn tiếp tục tạo dựng hình ảnh kinh doanh thành đạt, có nhiều tài sản và duy trì vai trò chủ hụi uy tín nhằm tạo lòng tin để tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người.

Đáng chú ý, Vi đã lập ra nhiều dây hụi khống để huy động tiền, sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025, Vi đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Đa số bị hại là người thân quen, bạn bè, bà con nên thiếu cảnh giác và dễ tin tưởng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch vay mượn tiền hoặc góp hụi. Khi cho vay số tiền lớn, người dân cần tìm hiểu kỹ mục đích sử dụng, khả năng trả nợ và kiểm chứng thông tin do người vay cung cấp, đặc biệt là các lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Người dân thận trọng với các hình thức vay ngắn hạn nhưng lãi suất cao, tránh cho vay khi đối tượng liên tục vay với số tiền lớn mà không rõ mục đích./.

