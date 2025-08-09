Xã hội

Cà Mau: Bắt tạm giam một phụ nữ chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng từ hoạt động chơi hụi

Trần Mỹ Tiên đã sử dụng tên của nhiều người để tự ý rút tiền từ 9 nhóm hụi với tổng cộng 103 lượt góp, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trước khi tuyên bố không còn khả năng chi trả.

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Mỹ Tiên (áo carô). (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 9/8, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Mỹ Tiên (sinh năm 1984, ngụ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2005, Tiên đứng ra làm chủ hụi và rủ nhiều người quen biết trên địa bàn xã Trí Phải (huyện Thới Bình cũ), tỉnh Cà Mau tham gia theo thỏa thuận để được hưởng hoa hồng.

Đến tháng 2/2023, dù đã mất cân đối tài chính, Tiên vẫn tiếp tục duy trì hoạt động.

Lợi dụng việc các thành viên không trực tiếp kiểm soát, Tiên đã sử dụng tên của nhiều người để tự ý rút tiền từ 9 nhóm hụi với tổng cộng 103 lượt góp, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trước khi tuyên bố không còn khả năng chi trả.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật./.

