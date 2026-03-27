Trả hồ sơ vụ “lừa đảo góp vốn tại dự án An Khánh” kéo dài hơn 15 năm

Sau 2 ngày mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán phần vốn góp của Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Trường Sinh (Công ty Trường Sinh) tại dự án An Khánh, ngày 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung một số nội dung không thể làm sáng tỏ ngay tại phiên tòa.

Ba bị cáo hầu tòa trong vụ án này gồm Nguyễn Đình Bang (sinh năm 1951, trú tại Hà Nội), Nguyễn Huy Khang (sinh năm 1959, trú tại Bắc Giang) và Hoàng Thị Xuân (sinh năm 1963, trú tại Phú Thọ) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Vụ án được khởi tố từ năm 2010, đến nay đã kéo dài hơn 15 năm, trải qua nhiều lần xét xử, nhiều lần trả hồ sơ, hủy án... song vụ án vẫn chưa thể khép lại.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Huy Khang bị tạm giam từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2024, tổng cộng 13 năm 4 tháng, trước khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Đình Bang cũng bị tạm giam 5 năm.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Bang cho rằng vụ án bắt nguồn từ đơn tố cáo của ông Thái Khắc Toàn.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình xét xử, qua nhiều phiên tòa song ông Toàn chưa từng có mặt theo giấy triệu tập mà chỉ ủy quyền hoặc xin xét xử vắng mặt.

Cho rằng các lời khai của ông Toàn từ trước tới nay không nhất quán, có nhiều thông tin vu khống, bịa đặt… nên bị cáo Bang đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập ông Toàn đến phiên tòa để tiến hành đối chất.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, trong quá trình điều tra, ông Toàn đã có đầy đủ lời khai và đã có đơn xin xét xử vắng mặt nên không làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, luật sư và các bị cáo, người liên quan tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định, ông Toàn đã có nhiều lời khai trong quá trình điều tra, nếu diễn biến trong phiên tòa thấy cần thiết có mặt của ông Toàn thì sẽ triệu tập sau.

Theo cáo trạng, Công ty Trường Sinh do Nguyễn Đình Bang làm Giám đốc, có dự án tại xã An Khánh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt trên diện tích hơn 6.000 m2 tại Khu công nghiệp An Khánh.

Năm 2009, Nguyễn Đình Bang đã tạo lập các hợp đồng, quyết định, văn bản không đúng thực tế và đưa cho Nguyễn Huy Khang sử dụng để huy động vốn.

Tin tưởng điều này, ông Thái Khắc Toàn (khi đó là Phó Giám đốc Công ty Huy Phát) đã ký hợp đồng góp vốn và chuyển tổng cộng 22 tỷ đồng, nhưng số tiền này không được sử dụng để đầu tư dự án mà bị chiếm đoạt cho mục đích cá nhân.

Đối với bị cáo Hoàng Thị Xuân, Viện Kiểm sát cáo buộc Xuân đã làm giả quyết định bổ nhiệm mình làm Phó Giám đốc Công ty Trường Sinh để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 4 cá nhân khác.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cả Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang đều khẳng định quan hệ với ông Toàn thực chất là vay tiền nhưng làm hợp đồng giả cách để che giấu việc vay lãi nặng./.

Truy tố Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh lừa đảo góp vốn dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị cáo buộc "vẽ" dự án trồng sâm Ngọc Linh để lừa nhà đầu tư góp vốn gần 1.300 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng.