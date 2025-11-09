Khởi tố các đối tượng lừa đảo gần 130 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn dự án

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú ở thôn Đồng, xã Chi Lăng, Bắc Ninh) là giám đốc và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Bồ Sơn, phường Võ Cường, Bắc Ninh) là kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt các quyết định trên.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 (phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh), không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên, ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn, với 67 hợp đồng và thu số tiền gần 130 tỷ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của Công ty).

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã khám xét trụ sở Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh liên quan đến hoạt động của Công ty Hiền Khiêm và nhiều tài liệu liên quan. Công ty cũng đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại tòa nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Ninh Giang (địa chỉ: Số 36, đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), để tiếp tục lừa các nạn nhân khác.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020, nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh ra thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam) để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn như trên đến cơ quan điều tra cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Thông tin liên hệ Trung tá Đào Ngọc Oanh, điều tra viên, số điện thoại: 0983 476 286./.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng bằng hình thức góp vốn đầu tư Từ tháng 5/2023 đến nay, bằng thủ đoạn gian dối, đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của 12 người với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17 tỷ đồng.