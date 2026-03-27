Trưởng Văn phòng đại diện công ty nước ngoài ở Việt Nam lừa đảo cho vay vốn

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Lân (sinh năm 1960, tức Nguyễn Thị Lân Ngọc, trú tại phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Công ty Virosa 98 là doanh nghiệp có trụ sở tại Moskva (Liên bang Nga), có văn phòng đại diện tại Hà Nội ở phố Linh Lang, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Năm 2002, Nguyễn Thị Lân (Ngọc) được Công ty Virosa 98 tại Nga bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 tại Việt Nam với nhiệm vụ: nghiên cứu thị trường, theo dõi các hợp đồng thương mại giữa Công ty Virosa 98 với các đối tác tại Việt Nam.

Từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2006, lợi dụng tư cách là Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 tại Việt Nam, Lân giới thiệu với nhiều người về việc Công ty Virosa 98 có mối quan hệ tốt với Công ty Phap & Associates (là Công ty có nguồn tiền 10,5 triệu USD từ nước ngoài chuyển về để cho các công ty trong nước vay vốn) nên Công ty Virosa 98 được vay số tiền 4 triệu USD với thủ tục đơn giản. Nếu ai có nhu cầu vay tiền thì chỉ cần nộp khoản tiền là "phí chuyển tiền từ nước ngoài về" hoặc "phí bảo hiểm."

Để tạo niềm tin cho các bị hại có nhu cầu vay tiền, Lân giới thiệu về đối tượng Ngô Thanh Tú (không xác định được nhân thân) là Phó Chủ tịch Công ty Phap & Associates đồng thời cung cấp các giấy tờ, tài liệu ghi bằng tiếng nước ngoài thể hiện nguồn vốn là từ nước ngoài.

Tin tưởng Lân, nhiều người đã chuyển tiền cho đối tượng, nhưng sau đó không vay được tiền như Lân đã hứa hẹn. Số tiền nhận được của các bị hại, Lân sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cơ quan chức năng xác định bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2006, Lân đã chiếm đoạt được tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng của 6 bị hại.

Trong số các bị hại, người bị Lân chiếm đoạt nhiều nhất là ông Nguyễn Mạnh T. (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Toàn, Hải Phòng) với tổng số hơn 1 tỷ đồng.

Qua bạn bè giới thiệu, ông T. quen biết với Lân. Cuối năm 2005, Lân giới thiệu với ông T. rằng Lân là Phó Giám đốc Công ty Virosa 98 và là đại diện ủy quyền của Công ty Phap & Associates tại Việt Nam.

Lân đưa ra thông tin gian dối với ông T. về việc Lân đang có nguồn tiền vay được từ nước ngoài. Lân hỏi nếu công ty của ông T. muốn vay lại được số tiền 2 triệu USD thì phải nộp cho Lân số tiền 20.000 USD gọi là tiền phí kiểm duyệt cho Chính phủ Tây Ban Nha thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty Virosa 98.

Lân hứa hẹn trong vòng 1 tháng sau, ông T. sẽ nhận được khoản tiền vay 2 triệu USD này.

Để ông T. tin tưởng hơn, Lân còn đưa cho ông T. một số giấy tờ bằng tiếng Anh để chứng minh các thông tin mà Lân đã đưa ra.

Thậm chí, Lân còn giới thiệu với ông T. về đối tượng Ngô Thanh Tú là Phó Giám đốc điều hành của Công ty Phap & Associates, là người có toàn quyền quyết định việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Toàn được vay vốn.

Tin Lân nói thật, ông T. đã chuyển 20.000 USD (tương đương hơn 318 triệu đồng) cho Lân. Sau đó, 2 lần Lân vay tiền của ông T. với lý do Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 đang cần vốn để đầu tư kinh doanh.

Ông T. tiếp tục đồng ý và chuyển cho Lân tổng số 48.000 USD (tương đương 763 triệu đồng).

Đến hạn, không thấy công ty của mình được vay 2 triệu USD như Lân đã cam kết, ông T. đòi tiền thì Lân mới chỉ trả 4.000 USD. Còn lại, Lân chiếm đoạt của ông T. số tiền 64.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng)./.

