Cà Mau: Trộm 4 bánh xe vì ghét nhau, bị cáo lãnh 9 tháng tù

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Cà Mau mở phiên tòa xét xử công khai, trực tuyến vụ án trộm cắp tài sản liên quan đến việc mất trộm 4 bánh xe ôtô, từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 3/2025.

Bị cáo Trần Chiêu Bình (sinh năm 1999, ngụ khóm 8, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) bị truy tố theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, sáng 25/3/2025, anh M.V.U (phường Bạc Liêu) phát hiện chiếc ôtô mới mua, chưa gắn biển số, bị kẻ gian tháo trộm 4 bánh xe, phần thân xe được kê bằng gạch tại vỉa hè trước Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (đường Trần Huỳnh, khóm 16, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Anh M.V.U đã trình báo cơ quan công an để điều tra. Đây là vụ mất trộm khá hy hữu, gây xôn xao dư luận tại Bạc Liêu.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định bị cáo Trần Chiêu Bình và anh M.V.U có quen biết, cùng làm nghề lái xe.

Khoảng 14 giờ ngày 24/3/2025, Bình phát hiện xe ôtô nhãn hiệu VinFast VF5 Plus của anh U. đậu trước khu vực trên. Do có mâu thuẫn từ trước, bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp 4 bánh xe ôtô.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Bình mượn xe ôtô biển kiểm soát 94A-101.15 của người quen với lý do đi công việc, sau đó quay lại hiện trường.

Khi thấy vắng người, bị cáo dùng con đội nâng xe, lần lượt tháo 4 bánh rồi đưa lên xe ôtô mượn, chở đến khu đất trống tại phường Bạc Liêu để cất giấu, sau đó trả lại xe ôtô đã mượn như không có chuyện gì xảy ra.

Qua truy xét, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội, thu hồi tang vật trả lại cho bị hại. Bị cáo Trần Chiêu Bình sau đó thừa nhận hành vi và bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối hận. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 6 - Cà Mau tuyên phạt bị cáo Trần Chiêu Bình 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”./.