Điều tra bổ sung vụ 6 cựu cán bộ quản lý xây dựng phường Thanh Trì nhận hối lộ

Ngày 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo là cựu cán bộ phường Thanh Trì (Hà Nội) nhận hối lộ để bỏ qua cho hành vi vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn.

Sáu bị cáo trong vụ án này bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ” gồm: Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì); Nguyễn Vũ Diêm (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì); Trần Văn Quân (cựu Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì); Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cũ); Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ); Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ).

Trong quá trình thẩm vấn, xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa sáng tỏ nhưng không thể làm rõ ngay được tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung.

Theo Hội đồng xét xử, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hành vi của các chủ công trình có dấu hiệu của tội “Đưa hối lộ”.

Bên cạnh đó, việc trả hồ sơ cũng để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hà, có dấu hiệu của tội “Môi giới hối lộ”, làm rõ số tiền quy kết các bị cáo nhận hối lộ và số tiền mà bị cáo Quân đã chuyển cho các bị cáo và số tiền còn lại.

Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án là những người có chức vụ, có thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý/xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ (nay là phường Thanh Trì, Hà Nội).

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, các bị cáo biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép ở phường Thanh Trì nhưng đã nhận tiền, hứa hẹn và tạo điều kiện cho xây dựng, sửa chữa trái phép hoặc không phép để chia nhau hưởng lợi bất chính.

Quá trình điều tra, Đặng Thanh Tùng khai đã giao cho Trần Văn Quân phụ trách tổ công tác địa bàn phường, theo quy định các công trình không được cấp phép nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn. Tùng còn giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Cơ quan tố tụng xác định, Trần Văn Quân, cựu Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo Quân đã nộp lại số tiền là 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Vũ Diễm tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 820 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 70 triệu đồng.

Bị cáo Đặng Thanh Tùng nhận hối lộ với tổng số tiền là 650 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo Tùng đã nộp lại số tiền là 400 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Cát Sự nhận hối lộ với tổng số tiền là 370 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo Sự đã nộp lại số tiền 30 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Thanh Nhã tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 350 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo Nhã đã nộp lại số tiền 300 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thủy nhận hối lộ với tổng số tiền là 250 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 30 triệu đồng. Gia đình bị cáo Thủy đã nộp lại số tiền là 110 triệu đồng./.

Xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm cho nhiều trường mầm non Nguyễn Văn Huy đã trực tiếp liên hệ với lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đặt vấn đề “tạo điều kiện” và thực hiện việc đưa tiền theo hình thức trích lại phần trăm doanh thu, tỷ lệ từ 1% đến 3%.