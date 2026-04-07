Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bị tuyên phạt 4 năm tù

Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 7/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác về các tội: “Đưa hối lộ” (theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự), “Nhận hối lộ” (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự), “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 222 - Bộ luật Hình sự) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự).

Tòa đã tuyên án phạt cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ.”

Bốn bị cáo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị Tòa tuyên phạt các mức án gồm: Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) 13 năm tù, Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) 6 năm tù, Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4 - bị cáo bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt) 5 năm tù, Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) 3 năm 6 tháng tù về cùng tội “Nhận hối lộ.”

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị Tòa tuyên phạt các mức án gồm: 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ,” 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,” 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Tổng hợp hình phạt chung đối với cả 3 tội, Nguyễn Văn Dân phải chịu mức án là 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) tại phiên tòa ngày 1/4. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo bản án sơ thẩm, gói thầu của các Dự án thủy lợi do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư gồm: Gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu trên, Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng), Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư, thỏa thuận chi tiền cho các cá nhân là lãnh đạo để các cá nhân này chỉ đạo nhân viên cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh với Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán (một hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ; một hệ thống sổ ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế), vi phạm quy định của Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm nêu rõ trong vụ án này, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự công bằng, trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu và kế toán, ảnh hưởng đến tính minh bạch và chính xác trong hoạt động của các lĩnh vực này, làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Hành vi của các bị cáo đã làm giảm uy tín của bộ máy Nhà nước, gây tâm lý hoang mang của dư luận xã hội.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng trả lời thẩm vấn tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Đối với hành vi của nhóm bị cáo nhận hối lộ, Tòa cho rằng các bị cáo đã xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động bình thường trong các cơ quan Nhà nước, vi phạm quy định về sự liêm chính của người có chức vụ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào Nhà nước. Do đó, cần phải có hình phạt tương ứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử đã cân nhắc mức độ hành vi phạm tội, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo để phân hóa hành vi, định lượng hình phạt phù hợp với tính chất phạm tội của từng bị cáo.

Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, một số bị cáo có gia đình có công với cách mạng, có thành tích cao trong quá trình công tác, thuộc diện người cao tuổi... nên đã cân nhắc xem xét toàn diện nhân thân để lượng hình cho phù hợp đối với một số bị cáo có vai trò thấp, cho hưởng mức án thấp dưới khung hình phạt, nhưng vẫn đủ tính chất răn đe và phòng ngừa chung.

Tòa cho rằng bị cáo Hoàng Văn Thắng có các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều thành tích trong công tác. Trong khi đó bị cáo Hoàng Văn Dân cũng được Hội đồng xét xử xem xét đến tình tiết giảm nhẹ khi đã cùng gia đình tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Bản thân Giám đốc Công ty Hoàng Dân cũng đã chủ động tố cáo hành vi nhận hối lộ của các bị cáo khác trong vụ án ngay từ giai đoạn điều tra.

Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh (người bị xét xử vắng mặt) cũng đã nhờ gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả khi không có mặt ở Việt Nam.

Mặt khác, tại Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, bị cáo Thanh đã cùng các đồng nghiệp triển khai áp dụng công nghệ mới, đảm bảo tiến độ thi công, tiết kiệm tiền cho Nhà nước nên được xem xét là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo./.

Vụ cựu Thứ trưởng Nông nghiệp: Các bị cáo nói lời sau cùng, xin giảm hình phạt Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cho rằng mình đã dành cả đời nỗ lực cho ngành nhưng trót phạm sai lầm trong “giây phút suy nghĩ không chín chắn."