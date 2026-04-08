Cần Thơ: Nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý vụ án theo chỉ đạo của Đảng

Ngày 8/4, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Vụ Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chỉ thị số 26 ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04 ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư, Kết luận số 216 ngày 23/11/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và triển khai một số chủ trương có liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hội nghị có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của các cấp ủy; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn Đảng bộ thành phố.

Tại sự kiện, đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, thường trực cấp ủy các xã, phường được lãnh đạo Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 26, Hướng dẫn số 04, Kết luận số 216 và một số nội dung có liên quan.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tinh thần Chỉ thị số 26, Hướng dẫn số 04, Kết luận số 216.

Đồng thời, các cấp ủy đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, đảm bảo đúng chủ trương, quy định của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cũng lưu ý tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26, Hướng dẫn số 04 trong lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật tập trung đây nhanh tiến độ xử lý các vụ án trọng điểm, chủ động trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định của Chỉ thị số 26./.