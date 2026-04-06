Xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm cho nhiều trường mầm non

Ngày 6/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại một số cơ quan quản lý giáo dục và các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán Nguyễn Thị Minh Thu làm Chủ tọa phiên tòa, cùng Thẩm phán Vũ Công Đồng và 3 Hội thẩm nhân dân.

Tham gia phiên tòa có 2 Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử. Tại phiên toà, các bị cáo đã khai báo về nhân thân và trả lời thẩm vấn.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bị cáo Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1980, ở phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội), là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ Bảo An Huy, bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự và 34 bị cáo khác bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ Bảo An Huy có trụ sở tại phường Việt Hưng (thành phố Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm.

Trong quá trình kinh doanh, công ty này ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội, tập trung tại các khu vực Yên Phong, Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ, Gia Lâm, Hoài Đức.

Để được ký kết và duy trì hợp đồng, Nguyễn Văn Huy đã trực tiếp liên hệ với lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đặt vấn đề “tạo điều kiện” và thực hiện việc đưa tiền theo hình thức trích lại phần trăm doanh thu hằng tháng, tỷ lệ từ 1% đến 3%.

Sau đó, Huy tiếp tục thỏa thuận với các hiệu trưởng trường mầm non mức “hoa hồng” từ 5% đến 15% giá trị thực phẩm cung cấp nhằm bảo đảm việc ký kết và kéo dài hợp đồng qua nhiều năm học.

Việc đưa tiền được thực hiện chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng, căn cứ trên doanh thu cung cấp thực phẩm hàng tháng.

Đáng chú ý, với những trường có ý định chấm dứt hợp đồng do giá cao hơn thị trường, Huy đã nhờ sự can thiệp từ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo để gây sức ép, buộc các nhà trường tiếp tục duy trì hợp đồng.

Kết quả điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên tòa xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2024, các bị cáo là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và hiệu trưởng các trường mầm non đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận tiền của Nguyễn Văn Huy nhằm tạo điều kiện cho Công ty Bảo An Huy ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm với giá cao hơn giá thị trường vào các trường do mình quản lý.

Kết quả điều tra cho thấy, để có nguồn chi hối lộ, Huy đã nâng giá nhiều mặt hàng thực phẩm cao hơn giá thực ngoài thị trường từ 1 đến 1,5 lần. Tổng số tiền Huy dùng để đưa hối lộ được xác định là hơn 13,2 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 10/4./.

