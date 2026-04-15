Thành phố Hồ Chí Minh: 11 công nhân nghi ngộ độc sau bữa trưa

Ngày 15/4, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho 11 người là công nhân tại một công ty trên địa bàn với các triệu chứng phản vệ độ 1, nghi ngờ do thức ăn, theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, trong khoảng từ 14-15 giờ ngày 14/4, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 11 nạn nhân là công nhân đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bizmax (đường An Phú Tây, xã Hưng Long, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo lời kể của những công nhân này, trưa 14/4, họ sử dụng bữa trưa tại công ty với thực đơn gồm cơm và cá biển chế biến sẵn.

Sau khoảng 1-2 giờ, các công nhân bắt đầu cảm thấy khó chịu, bứt rứt, mặt đỏ và nóng bừng, thở mệt, nổi nốt hồng ban ở tay và ngực, kèm đau bụng, ói nhiều lần.

Trong số đó, chị N.T.C.H (34 tuổi), sau hơn 1 giờ ăn cơm cùng món cá biển ở công ty, chị bắt đầu cảm thấy mệt, đau đầu, nổi ban đỏ ở tay, nôn ói và đi ngoài liên tục.

Còn anh B.V.N (40 tuổi) lại có triệu chứng nổi mẩn đỏ vùng da ở cổ và mặt, tim đập nhanh, mệt. Ngay sau đó, các công nhân này lần lượt được đưa đến bệnh viện.

Tổng cộng 11 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh cấp cứu.

Sau xử trí ban đầu, 6 người được xuất viện, 5 người còn lại được chỉ định nhập viện theo dõi.

Đến chiều 15/4, theo đại diện bệnh viện, các công nhân đều đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, các công nhân bị phản vệ độ 1, nghi ngờ do thức ăn, theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh đã có báo cáo gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ./.

