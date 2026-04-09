Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 100 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 9/4, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Bình Qưới (Thành phố Hồ Chí Minh), trên địa bàn ghi nhận 116 học sinh của Trường Tiểu học Bình Qưới Tây xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Hiện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã yêu cầu trường tạm ngưng tổ chức bán trú và gửi mẫu thức ăn, nước uống để xét nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, vào trưa 8/4, nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh) bị đau bụng, nôn ói, có biểu hiện ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Văn hóa-Xã hội phường Bình Quới lập tức cử các cán bộ xuống nắm tình hình, ghi nhận có 116 học sinh khai báo xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Kết quả khám sàng lọc tại trường ghi nhận 41 học sinh có triệu chứng đường tiêu hóa như, sốt, đau bụng, nôn ói, đau đầu; trong đó, sốt và đau bụng là dấu hiệu phổ biến nhất.

Ngay sau đó, 2 học sinh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh theo dõi, điều trị. Nhà trường liên hệ phụ huynh và cho trẻ về nhà tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, đến tối 8/4, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 27 ca; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 3 ca; Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận 2 ca…

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tính đến 12 giờ ngày 9/4 đã tiếp nhận 27 học sinh nhập viện do rối loạn tiêu hóa. Các học sinh có độ tuổi từ 6 - 10 với các triệu chứng khi nhập viện là sốt, đau bụng, theo dõi rối loạn tiêu hóa. Hiện 22 em đang được tiếp tục hồi sức, bù dịch và điện giải, 5 trường hợp khác được xuất viện điều trị ngoại trú.

Theo báo cáo nhanh từ Phòng Văn hóa-Xã hội phường Bình Quới, Trường Tiểu học Bình Quới Tây có 906 học sinh, hầu hết các em ăn sáng không tập trung (ăn tại nhà hoặc mua đồ ăn bên ngoài hoặc ăn tại căngtin trường học). Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi, điều tra dịch tễ và xác minh nguyên nhân (thực phẩm, nước uống hoặc yếu tố khác).

Phòng Văn hóa-Xã hội cũng đã chỉ đạo Trường Tiểu học Bình Quới Tây gửi xét nghiệm mẫu thức ăn của ngày 7 và 8/4 cùng mẫu nước uống của trường và tạm ngưng tổ chức bán trú chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

