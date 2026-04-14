Thành phố Hồ Chí Minh: 317 cơ sở ký cam kết an toàn thực phẩm học đường

Ngày 14/4, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm dành cho 317 cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học.

Đây là cam kết trách nhiệm giữa các cơ sở cung ứng với cơ quan quản lý nhà nước nhằm thiết lập "lá chắn" vững chắc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trên toàn Thành phố.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh trong nhiều năm qua các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học đều được lãnh đạo Thành phố và các sở, ngành quan tâm.

Sở An toàn thực phẩm thường xuyên hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra và giám sát hoạt động của các bếp ăn tập thể trường học, cơ sở cung ứng suất ăn cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm cũng đã ký kế hoạch liên tịch với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tăng cường các biện pháp giám sát nhằm đảm an toàn thực phẩm cho bữa ăn bán trú học đường.

Tại Lễ ký kết, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm yêu cầu các cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, tự giám sát quy trình của đơn vị, đảm bảo các nguyên tắc an toàn thực phẩm.

“Hôm nay chúng ta ký kết cam kết này không chỉ là cam kết với nhau mà còn là cam kết với cơ quan quản lý, cam kết với nhà trường và xã hội để hạn chế tối thiểu các sơ suất, sự cố mất an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng của học sinh - thế hệ tương lai của Thành phố,” bà Lan nhấn mạnh.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm cũng kêu gọi sự tham gia của các phụ huynh học sinh trong việc giám sát các bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học. Thực tế đã có những trường hợp hội phụ huynh cùng với nhà trường đã kiểm tra đột xuất các công ty cung cấp suất ăn và phát hiện ra các vi phạm.

Đại diện doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nụ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Suất ăn công nghiệp Tú Anh, đơn vị cung ứng suất ăn bán trú cho hơn 10 trường học trên địa bàn Thành phố cho biết đơn vị luôn tuân thủ nghiêm quy trình chế biến, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào và bảo đảm chất lượng suất ăn khi cung cấp cho học sinh.

Theo nội dung cam kết, các cơ sở thực hiện 6 nội dung chính, gồm: Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; sản xuất thực phẩm có đầy đủ nhãn hàng hóa theo quy định; lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, thực hiện đúng quy định về bảo quản, vận chuyển nhằm duy trì chất lượng và an toàn thực phẩm; chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm được xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe; tuân thủ các quy định khác của pháp luật hành về An toàn thực phẩm; cơ sở chịu trách nhiệm vụ với người tiêu dùng trước pháp luật với hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm của mình./.

